Bioshock y otros películas sobre videojuegos a las que les costó arrancar

Lamentamos decirlo así de directo pero la película de Bioshock está oficialmente cancelada. ¿Y a qué viene esto? Os ponemos en contexto...

La industria de los videojuegos se ha convertido en el nuevo caladero donde Hollywood está cogiendo nuevas ideas para sagas cinematográficas (ahí están los ejemplos de World of Warcraft o Assassin's Creed) pero no siempre la adaptación de un juego al cine es sencilla (y ahí está el ejemplo de Bioshock).

Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe, iba a ser el responsable de filmar la adaptación del popular shooter en primera persona (creado por 2K Games) allá por el 2008 pero una década después el proyecto ha sido cancelado.

Y todo porque Universal no terminó de ver viable una inversión tan costosa como esta adaptación de Bioshock para lo que hubiera podido dar en taquilla.

Y no lo decimos nosotros sino el propio Verbinski: "Llevábamos ocho semanas preparando el rodaje de esta película que iba a ser para mayores de 16 años y trabajando en crear todo un universo sumergido (Rapture) cuando Universal nos dijo que un proyecto con ese conste y para ese público no iba a funcionar".

Pero Bioshock no ha sido la primera película (ni será la última) a la que le costó arrancar o incluso que fue cancelada cuando había sido anunciada a bombo y platillo.

Metal Gear Solid

Llevamos más de una década esperando el salto de Snake a la gran pantalla y parece que pronto podríamos tener muy buenas noticias.

Hideo Kojima y Jay Basu siguen trabajando de manera constante sobre este proyecto en el que parece que Kiefer Sutherland estará implicado.

Nos morimos de ganas por ver aquel Metal Gear Solid de 1998 adaptado al cine casi 20 años después.

The Last of Us

Nada más completar la historia de Joel y Ellie en The Last of Us (PlayStation 3) supimos que en algún momento Naughty Dog continuaría la historia con un TLOU 2 y que alguien de Hollywood convertiría esta obra maestra en una película (o en una serie).

Lo que no sospechábamos es que el retraso en otra de las adaptaciones de Sony PlayStation iba a motivar el retraso también de The Last of Us.

Hay un teaser póster promocional pero ni un actor confirmado y todo por culpa de...

Uncharted

Anunciada la película cuando Uncharted 3 vio la luz, los gamers han podido disfrutar ya de Uncharted 4 mientras que los cinéfilos no han podido llevarse ni una sóla palomita a la boca viendo las aventuras de Nathan Drake en la gran pantalla.

¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que si cambias varias veces el guión, varias veces el director y varias veces de protagonista (¡ya te vale Mark Wahlberg!) generas un barullo en la producción de tres pares de narices.

Finalmente parece que el proyecto sale adelante y que se estrenará este verano bajo la batuta de Seth Gordon (esperamos que esté a la altura del videojuego).

Mass Effect

Ahora que Bioware ha viajado hasta la galaxia Andrómeda para darle un descanso al comandante Shepard, el cine (de la mano de Legendary Pictures y Warner) será el encargado de narrar el viaje de toda su tripulación.

Y decimos que será porque aunque se ha iniciado el proceso de producción de Mass Effect, la película no tiene ni director ni actores confirmados de cara al público (quizá para evitar que el hype estalle tan pronto).

Quién sabe si dentro de un par de años estaremos cómodamente sentados en nuestra butaca del cine viendo el tráiler que anuncie su estreno en 2020 (o algo así...).