Primera cita con: Cala Vento

Primera toma de contacto con el dúo catalán Cala Vento. Ya llevo un año escuchando sobre ellos, y la verdad es que me hace mucha gracia su rock gritón, sentimental y lleno de estribillos contagiosos.

"Isla desierta" es una de las canciones del nuevo disco de Cala Vento.

Solo un año después de la salida de su primer disco, Aleix (guitarra y voz) y Joan (batería y voz), presentan el segundo, Fruto Panorama, que repite fórmula en las letras aunque gana madurez y potencia en el sonido. Les mando un email que les pilla de camino a Guadalajara, una de las paradas de su extensa gira de primavera.

Parece que con The White Stripes empezó todo. ¿Ser una banda de batería y guitarra complica o facilita todo?

No tenemos grupo de WhatsApp. ¡Imagínate lo que eso significa!

¿Os gusta o tomáis como referencia a algún otro dúo rockero?

The White Stripes tienen temas bastante guapos, pero nuestras referencias van más allá del formato dúo. De hecho, las bandas que más nos han influenciado tienen 4 o 5 miembros. Para nosotros el hecho de ser dos nunca ha sido una limitación, sino una ventaja.

Cuando todo el mundo te señala (para bien) por el primer disco. ¿Cuesta hacer el segundo?

Supongo que a muchos les debe pasar. Tenemos la suerte de que el segundo disco lo fuimos haciendo a lo largo de los meses mientras se iban sucediendo estas experiencias de “éxito” a las que haces referencia. Pocos meses después de haber publicado nuestro disco debut, vimos que teníamos suficientes temas para hacer un segundo disco y fuimos a por ello.

Hacéis mucha referencia a que este segundo disco es la consecuencia del primero. ¿Fue tan trascendental sacar ese debut y tocarlo en tantos sitios en un año?

¡Claro que lo fue! Nosotros nos hemos pasado 6 o 7 años tocando con otras bandas sin apenas salir de la provincia de Girona, dando como mucho 20 conciertos al año. Desde que empezamos Cala Vento hemos dado más de 70 conciertos, la mitad de los cuales fuera de Cataluña.

Incluso estuvisteis tocando en el SXSW de Texas. ¿Fue el concierto más flipante que habéis dado hasta la fecha?

Estuvo muy bien, pero lo de Austin fue una experiencia que va mucho más lejos de lo que sería dar un bolo en el extranjero. Es un festival para disfrutar de la música en vivo, conocer gente y conocer la industria musical en su máximo esplendor. Tendría que ser la meca para cualquier banda a la que le guste girar. ¡Se aprende mucho!

Fruto Panorama tiene estribillos para enmarcar, de esos para gritar a todo pulmón en un festival. ¿Ese efectismo sentimental está buscado de forma consciente?

Es que sencillamente somos así: ¡Unos sentimentales!

"Abril" abre ese debut que tantas alegrías ha dado a Cala Vento.

Decís que las letras os salen en media hora, y que muchas cosas se os ocurren en la ducha. Sencillez, naturalidad e inmediatez. ¿Por eso se conecta tan fácil con estas canciones?

Nosotros de esto no tenemos ni idea. Simplemente nos sacude la entraña el hecho de que la peña cante las canciones en los bolos.

Noto este trabajo más brutote y cervecero que el primero. ¿La culpa es de Eric Fuentes, vuestro productor? ¡Qué grupazo The Unfinished Sympathy!

El primer disco lo grabamos muy rápido y con pocos recursos, suena crudo, imperfecto y sincero. Para este segundo queríamos algo más grande y contundente, que no perdiera en sinceridad y que fuera un buen reflejo de la intensidad del directo. Eric Fuentes (“El Rick Rubin catalán”) aportó de su parte para que así fuera pero también Santi y Víctor Garcia de los Estudios Ultramarinos.

¿Cómo le describimos a la gente la música que hace Cala Vento? ¿Power pop, punk, post-hardcore, emo-pop?

Es música honesta y sincera, sin pretensiones. Joven, intensa y emotiva.

Me dicen que os ha gustado escuchar “Sin apenas conocernos” en LOS40. ¿Es hora de dejar de comportarnos como si el “indie” y el “mainstream” fuesen bandos enemigos?

"Sin apenas conocernos", canción apadrinada por LOS40 Trending.

Claro que nos ha gustado escuchar nuestra canción en la radio musical más escuchada del país, seríamos idiotas si no fuese así. No tenemos ningún prejuicio hacia lo mainstream. Escuchamos muchas bandas que son muy conocidas y son buenísimas. No todo lo que tiene éxito de masas es malo. Hay propuestas llenas de personalidad y profundidad que, como es lógico, le llegan a mucha peña y eso los hace grandes: Radiohead, Red Hot Chili Peppers o Daft Punk, por decir algunos.

Si alguien tuviese que conoceros con una sola canción vuestra, ¿cuál querríais que fuera?

Creemos que "Isabella Cantó" por lo que supone, es una de las primeras canciones que hicimos y es la que en los bolos la gente saca los móviles para grabarla.

Más de uno les descubrió el año pasado con "Isabella Cantó".

17 conciertos de aquí a abril. Espero que estéis tomando vitaminas y que tengáis muchos días de asuntos propios en el curro…

Estamos muy contentos con la gira de presentación que hemos podido montar para este nuevo disco. Ojalá podamos alargarla hasta verano. ¡Si por nosotros fuera tocaríamos cada semana!

Y este verano, ¿os veremos en festivales? ¡Este disco lo pide a gritos!

Hemos sido confirmados en el Osa do Mar, en el Crüilla y en el Ebrovisión. Tenemos algun otro festival por anunciar. Lo buenos de los festivales es que te permiten tocar en verano. Eso sí, si no tocas en alguno, la cosa se complica porque en esas fechas las salas no programan. ¡Vamos a ver si sale alguno más!

Ahora que os toca hacer tantos kilómetros de gira, ¿qué música estáis escuchando?

PUP, Cloud Nothings, La Plata, Vera Fauna, Toe, Daft Punk, Kanye West, Viva Belgrado, Perro, Foals.

Cloud Nothings, primo hermanos sonoros de Cala Vento.

¿Cuál es el secreto de una banda emergente como Cala Vento para, no solo sobrevivir, sino además seguir creciendo?

Nosotros nos tomamos esto muy en serio, y estamos siempre al 100% dándolo todo por la banda. ¡Hemos tenido mucha suerte y no queremos dejarla pasar!