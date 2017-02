10 canciones que no creerás que tienen 40 años

La fiebre de la música disco, el estallido del punk y el nacimiento del glam rock.

La huella que los 70 dejó en la música es tan profunda que, 40 años después, sigue sonando en nuestra cabeza. Y en los vinilos. Y en la pista de baile.

Aquí te dejamos 10 himnos que cumplen 40 años pero que nos siguen poniendo los pelos de punta.

David Bowie - Heroes

En el 77, David Bowie irrumpió en el mercado con el mejor disco del año (según afirmó la crítica) y haciéndonos creer que podíamos ser héroes, aunque solo fuese por un día.

Bee Gees - Stayin' Alive

Gracias a los Bee Gees nos hemos pasado las últimas cuatro décadas deseando que nuestras caderas se movieran como las de John Travolta. Stayin' Alive formó parte de la banda sonora más vendida de la historia: Fiebre del sábado noche.

Queen - We Will Rock You

News of the World, el sexto disco de Queen, se abre con We Will Rock You y con We Are The Champions. ¿Se puede añadir algo más?

Ramones - Sheena is a Punk Rocker

Los Ramones llevaron el punk de Londres a Nueva York y, por si con su Blikzkrieg Bop no habíamos tenido suficiente, en su tercer disco se consagraron con temas como este Sheena is a Punk Rocker.

Fleetwood Mac - Don't Stop

Rumours fue el disco más vendido de la banda, con 40 millones de copias. Cómo no. En él sonaban himnos como Dreams o Don't Stop.

AC/DC - Whole Lotta Rosie

Fue el primer exitazo de los australianos, a los que, por entonces, les ponía voz Bon Scott, el primer cantante del grupo. No ha parado de sonar desde entonces:

ABBA - Take A Chance On Me

Take a Chance On Me es la esencia del pop setentero de los suecos. Tiene 40 años y sigue poniéndonos difícil que permanezcamos sentados cuando le damos al play:

Eagles - Hotel California

Lo lanzaron cuatro días antes de acabar 1976, pero los estragos en el público los provocó durante todo 1977: Hotel California fue el recopilatorio de una banda que más ha vendido en la historia.

KC & The Sunshine Band - I'm Your Boogie Man

¿Quién nos quiere estar en una discoteca de los 70 cuando le damos al play? La canción estuvo entre las más exitosas de 1977.

Sex Pistols - God Save The Queen

Fue su primera y única obra, pero suficiente para cambiar la historia de la música. El punk son los Sex Pistols y los Sex Pistols son God Save The Queen, una crítica a la monarquía británica que les costó alguna censura...