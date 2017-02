10 cosas que podemos hacer para ser un Youtuber de éxito

¿Qué hace un sábado a la siete de la mañana un grupo de adolescentes frente al Palacio de los Deportes? No se están recogiendo de fiesta. Tampoco se encuentran haciendo cola para conocer a una estrella de la música como Justin Bieber o Taylor Swift. Esperan a otra clase de ídolos con quienes se sienten más identificados: los Youtubers.

La Tubecon acogió este sábado, 18 de febrero, a 200 Youtubers, convirtiéndose en la mayor concentración que se ha hecho en España hasta la fecha, y cientos de seguidores acudían a ella para conocerlos.

Paula Tetuán / Fila para entrar en la Tubecon en el WiZink Center

El espíritu Youtuber ya se palpaba en el ambiente incluso antes de que la convención abriese sus puertas.: jóvenes disfrazados, padres turnándose para hacer cola, adolescentes echándose selfies en la cola…

Los fans de estos nuevos comunicadores acudían a su propia versión de la Comic Con para conocer a algunos de los Youtubers más seguidos del país: Abi Power, Mr. Jagger, Percebes y Grelos, Javier Ruescas, Ashin Doyle…

Pero a diferencia de los actores y directores de aquella convención, algunos de los protagonistas de la Tubecon estaban más nerviosos que los propios fans y llevaban ensayando en el Palacio de los deportes desde las nueve de la mañana. ¡Y es que actuar en un escenario de esas dimensiones no es tarea fácil!

Ahora es cuando me arrepiento de no haber dormido en el palacio de deportes. Hace 6 horas estaba allí todavía. — Abi Power (@AbiPower) 18 de febrero de 2017

Pasadas las dos de la tarde la Tubecon abría sus puertas, mezclándose en los pasiillos, los estands y la pista central (donde se encontraba el escenario principal) fans, youtubers y medios. Empezaba el evento y, como si se tratase de un parque de atracciones, la gente corría de un lado para otro, intentando sacar el máximo partido a la convención.

Para alguien que sea ajeno al mundo Youtuber, aquellos jóvenes (la media de edad de la convención podía estar en los veinte años) solo se diferenciarían por sus acreditaciones (rosas para los youtubers). Pero para alguien que sigue a estos influencers de la red, aquellas personas son como amigos con quienes se escriben por las redes sociales y ven cada semana a través de sus canales. ¡Y por fin, y gracias a la Tubecon, pudieron conocerlos en persona!

Paula Tetuán

Pero esta convención no solo se quedaba en conocer a Youtubers, ofrecía una larga lista de charlas, actuaciones y conciertos para salir de ahí convertido en todo un experto del tema y abrir tu propio canal.

LOS40 hemos tenido la suerte de poder vivir la convención y aprovechar al máximo la experiencia. Esto ha sido lo que hemos aprendido gracias a ella.

1. A hacer beatboxing con Lytos

Para triunfar en Youtube si tienes algún talento mejor sacarlo a relucir. El Youtuber Lytos, que cuenta con más de medio millón de subscriptores en su canal, lo sabe bien. Y aprovechó la Tubecon para hacer una demostración de uno de sus talentos: el beatboxing.

Lytos haciendo beatbox en el escenario principal

2. A dibujar con Paula Sifora

¿Quién dijo que ver cómo alguien dibuja es aburrido? Si te acercabas a la zona de Draw My Tubecon podías ver a algunos de los mejores ilustradores de la red. Pudimos ver cómo trabajaba Paula Sifora. ¡Una artistaza! Pero no fue la única: Study Of Kaos o Anothink también estuvieron allí.

Paula Tetuán / Paula Sifora dibujando en el panel Draw My Tubecon

3. A escuchar buena poesía con La Chica del Andén y Terafobia

En la zona de LOS40 Micro Abierto, entre monólogos y acústicos, se hizo un silencio: primero con Terafobia y después con La chica del andén, que dejaron anonadado al público con sus versos. ¡La poesía también tiene espacio en Youtube!

La Chica del anden en LOS 40 Micro Abierto

4. A tocar la guitarra con Mr. Jagger

Vale, quizá aprender lo que se dice aprender a tocar la guitarra no lo hemos hecho, pero sí hemos disfrutado de un concierto que ha dado Míster Jagger en el escenario principal.

5. A hacer tu propio reality con Gran Youtuber

Gracias a los chicos de Gran Youtuber, ya estamos preparados para montar nuestra propia versión de Gran Hermano. ¿La fórmula? Mucha coordinación, ¡y que cada semana vaya rotando la persona que tenga que subir y montar el vídeo!

Los chicos de Gran Youtuber

6. Ver la línea entre Youtube y los medios tradicionales con Percebes y Grelos y compañía.

Percebes y Grelos ha salido del estudio de YU para dar su punto de vista sobre Youtube y hablar sobre su compatibilidad con los medios tradicionales como la radio y la televisión. ¡A ella no le ha ido nada mal! Tampoco a Hola Julen o Fizpireta que, además de Youtubers, aparecen en medios tradicionales.

María José Bulto, Percebes y Grelos, Pizpireta y Hola Julen.

7. Cómo ser un buen booktuber

¿Cómo que los jóvenes de hoy en día no leen? Javier Ruescas, Blue Jeans, May R Ayamonte y Little Red nos dieron algunos consejos para que aquellos que no disfrutan de la lectura lo intenten. ¿El primero? Si ves que un libro no te engancha, ¡déjalo!

May R Ayamonte, Blue Jeans, Little Red y Javier Ruescas

8. A doblar con Korah y Keunam

Korah y Keunam han hecho reír a aquellos que se ha acercado a ver sus improvisaciones doblando en la Habitación del creador (Un panel que animaba a ver cómo trabajaban estos influencers). ¿Os animaréis ahora a bajar el volumen de la tele y a hacer vosotros el doblaje?

Keunam y Korah

9. A maquillarse como Anshin Doyle

Aunque no hicieron falta ni sombras, ni pintalabios. Anshin Doyle lo tenía todo pensado y trajo caretas con su cara para todos. ¡Así todos pudimos lucir igual de fabulosos que ella!

DIOS MÍO! A la chica a la que estabas grabando el audio era yo! Soy Vary! AY DIOS MIL GRACIAS ANSHIN❤❤❤❤❤ pic.twitter.com/X75nh73iBv — 🌹Vary🌹 (@_kawarimasu) 18 de febrero de 2017

10. Que los fans son el principal motor de los Youtubers

Suena a topicazo, pero es cierto que los fans son todo para estos creadores. Sus subscriptores, que pasan horas y horas viendo los canales de los Youtubers, estaban de los nervios, temblando cuando sus ídolos se acercaban a ellos. Pedían abrazos, autógrafos y, sobre todo, selfies para inmortalizar el momento.

¿Quién sabe cuándo volverán a reencontrarse con sus ídolos? Por ahora, esperarán cada semana a que vuelvan a subir un vídeo a su canal. La magia de Youtube.