Este año la música estará más presente que nunca en la ceremonia de entrega de los premios Oscar que se celebra en la madrugada del domingo 25 al lunes 26 (hora española) en Los Ángeles.

Los premios más importantes de lo cinematográfico parten con La La Land: La Ciudad de las Estrellas como película favorita con 14 candidaturas y es un musical pero, además, las actuaciones tomarán el escenario del Dolby Theatre de Hollywood como todos los años. Son las nominadas en la categoría de mejor canción y son estas.

Justin Timberlake: Can't stop the feeling

Parece que fue hace años cuando Justin Timberlake interpretó la canción de Trolls en el Festival de Eurovisión pero no, tan solo han pasado seis meses. Con esta interpretación se cierra el ciclo de la tonadilla que podría llevarse la estatuilla.

Estas son las actuaciones musicales que se verán en los Oscar.

Lin-Manuel Miranda: How far I'll go:

El chico de oro de los musicales que se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda Mary Poppins será el encargado de cantar la pegadiza canción de Vaiana.

Sting: The empty chair:

La canción principal de Jim: The James Foley Story estará interpretada en el escenario por una estrella del tamaño del excantante de Police.

John Legend: Audition (The fools who dream):

John Legend, quien tiene un pequeño papel en La La Land será el encargado de interpretar esta canción incluida en la banda sonora en el Dolby Theatre. En la película son Ryan Gosling y Emma Stone los que la cantan.