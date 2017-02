M.I.A., Trentemøller y Peter Bjorn & John se suman al cartel del Mad Cool 2017

Este lunes el Mad Cool casi ha dado por finalizadas las confirmaciones de una segunda edición que ya pone al festival a la altura de los grandes eventos musicales europeos. La rapera M.I.A., los genios del pop alternativo Peter Bjorn & John, y un innovador de la electrónica como Trentemøller completan el cartel a falta de un último misterioso nombre por confirmar.

Esta nueva tanda de confirmaciones muestra esa ambición de la cita madrileña por acoger las tendencias musicales a nivel internacional, y con la mayor diversidad de géneros posible.

M.I.A. visitará el Mad Cool para presentar AIM, un álbum en el que sigue siendo una de las artistas más contundentemente comprometidas de la música mundial. Ese trabajo, en el que la inglesa sigue protestando contra las guerras, la crisis de los refugiados, la clase política y la sociedad en general, sigue teniendo ese toque frenético que mezcla electrónica, hip hop y ritmos tribales.

El año pasado M.I.A. volvió con un nuevo disco lleno de fuerza.

Peter Bjorn & John siempre ha sido uno de los nombres mejor valorados del indie pop, aunque a día de hoy siguen combatiendo para no ser recordados por los silbiditos de aquel famoso “Young Folks” de 2006.

Por el camino, el trío sueco ha demostrado de sobra que no son sólo un one hit wonder, sino que a día de hoy continúan aportando elegancia y estilo a canciones llenas de luz. En su nuevo trabajo (Breakin’ Point), publicado el año pasado, ellos incluso dan un paso a la dureza incorporando mucho más rock a sus melodías.

Claro que hay vida más allá de "Young Folks". ¡Aquí una muestra!.

Tras sus exitosos conciertos de este fin de semana en Madrid y Barcelona, el compositor y músico danés Trentemøller, volverá a la capital para demostrar que la música electrónica no sólo se remite al EDM, sino que puede ser un género lleno de inspiración e innovación. Él también viene a presentar un nuevo disco (Fixion), que tiene reminiscencias de la música ochentera tal y como demuestran canciones como "River In Me".

Si no conoces la música de Trentemøller... ¡Deberías!.

El Mad Cool irá del 6 al 8 de julio en la Caja Mágica de Madrid. Los cabezas de cartel son Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon, y en general el festival acoge una impresionante alineación de bandas y artistas como Foals, Ryan Adams, Wilco o Alt-J.

La exquisita letra pequeña del festival incluye a Warpaint, Jaguar Ma, Spoon o los recientes ganadores de un Grammy, Cage The Elephant. El abono de tres días está a la venta hasta el 1 de marzo por 150 euros más gastos.