Selena Gomez, cansada de ser la sombra de Justin Bieber

Selena Gómez está cansada de ser la ex de Justin Bieber. La sombra de su relación con el cantante canadiense continúa persiguiéndola, ¡y eso que acabó en 2014!

Ahora la artista texana considera que Bieber necesita seguir hacia adelante y acabar con la obsesión que tiene con ella. Estas declaraciones vienen de unos amigos cercanos a Selena, según informa TMZ.

Parece ser que a Selena no le molesta que su ex hable de su noviazgo con The Weeknd, lo que realmente le fastidia es que en las redes sociales se critique todo lo que haga o diga.

Además, la cantante de Hands To My Self reconoce que se siente frustrada cada vez que empieza una relación sentimental con alguien, convirtiéndose en el foco de atención de los medios, sin tener nada que ver este tema con su carrera.

Selena quiere que se le reconozca por sus logros como artista, productora y puesta en escena en los escenarios. Vamos, que se tengan en cuenta todos sus logros.

No cabe duda de que la cantante, con tan solo 24 años, tiene una carrera envidiable como artista. Además, no deja de superarse. No olvidemos que se trata de la persona más seguida en Instagram de todo el mundo con 110 millones de seguidores.