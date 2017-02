¿Aún no tienes fichada a Anne-Marie?

Quédate con su nombre porque Anne-Marie es la nueva promesa británica.

Esta cantante y compositora de Essex, Reino Unido, lleva años colándose en nuestras playlists a través de canciones de éxito como Rockabye de Clean Bandit y Sean Paul o Rumour Mill de Rudimental, a las que pone su increíble voz.

Pero... ¿de dónde ha salido Anne-Marie? En 2013 lanza su primera canción, Summer Girl, sin embargo es a partir de 2015 cuando empieza a editar más material propio. Es entonces cuando publica temas como Karaoke o Boy.

En 2016 la artista se estrena con un tema de pop urbano titulado Do It Right. Más tarde llegaría Alarm, inspirado en la infidelidad de un examante, y con estas dos piezas ya podemos hacernos una gran idea de por dónde irá el debut de la cantante inglesa.

Ahora Anne-Marie acaba de lanzar Ciao Adios, un tema bien jugoso que suena así:

Sin tan siquiera haber publicado álbum, Anne-Marie es la artista con más nominaciones a los Brit Awards 2017, que este año se celebran el 22 de febrero en el O2 Arena de Londres.

La inglesa es candidata en un total de cuatro categorías, que incluye Artista revelación, Premio especial del jurado, Mejor single del año y Mejor vídeo del año.

Estas dos últimas por su voz en el hit mundial de Clean Bandit, Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie), con más de 800.000 copias vendidas.