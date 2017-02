Un matrimonio de Bolivia llama a su hijo ‘“Iron Maiden’

Sí, amigos, le han puesto a su hijo de nombre “Iron Maiden”. Lo han hecho en honor, obviamente, a la mítica banda inglesa de heavy metal.

El nombre completo del bebé es Iron Maiden Durán Ruiz. ¡Por todos los dioses del rock! Le han arruinado la vida al muchacho, pero qué buena historia tienen para contar en los bares jebis bolivianos.

Me imagino a varios rockeros hablando a las 3 de la mañana todo chuzos: “Yo un año vi en directo 3 veces a AC/DC!”. “¡Pues yo tengo tatuado el logo de los KISS en una nalga!”. “Eso no es nada. Yo he llamado Iron Maiden a mi hijo”.

El cachondo del papi, que se llama César, asegura no arrepentirse de su decisión. Es más, dice que "tanto él como su mujer quieren que su hijo sea una bestia y que cuando necesite algo tenga la fuerza indestructible e invenciblepara salir adelante".

Y fuerza le va a hacer falta para sortear los motes y los chascarrillos que tendrá que aguantar toda su vida. ¡Se merecen que el niño les salga reguetonero!

Aunque una cosa os digo: por muy feo que sea “Iron Maiden” como nombre de pila, siempre será mejor que aquél que eligió Tania Llasera para su retoño: “Pepe Bowie”.