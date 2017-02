El Langui, que triunfa con ‘Se buscan valientes’, no sabe quién es Aless Gibaja

La última campaña social de Mediaset está calando entre los más jóvenes y es que Se buscan valientes ha sabido empatizar con ellos.

“Ha sido un trabajo minucioso, la cosa es que fuera en forma de canción, en forma de rap y que cuidáramos muy bien la métrica, el flow y el vocabulario”, asegura el artífice de la canción, Juan Manuel Montilla, El Langui.

Él es sin duda un ejemplo de superación que ha luchado siempre por lo que creía justo, por su barrio, Pan Bendito y por encontrar su hueco.

Y lo ha encontrado en la música y en la interpretación. Acaba de publicar su disco Hola, tiene fechas de gira y una peli por estrenar, Que baje Dios y lo vea.

Y entre tanto, su voz suena en los colegios de España en una de sus últimas batallas, la lucha contra el acoso escolar y que las modas han dado en bautizar como bullying.

El reto era llegar tanto a chavales de 5 años como a los de 16 y parece que lo ha conseguido. Estas 6 claves nos ayudan a entender el éxito del tema.

#1. DIRIGIDO AL TESTIGO. Normalmente en temas de acoso escolar se habla de la víctima y el acosador pero El Langui ha querido centrarse en el observador.

Alude al método Kiva que se ha probado en los colegios de Finlandia poniendo en foco en el testigo logrando disminuir los porcentajes de acoso de forma asombrosa.

“Lo que queríamos es que los testigos formen parte y no miren a otro lado cuando hay una situación de injusticia”, nos aclara, “que no le rían las gracias al ‘más popular’ ni que tengan miedo, que no suban los vídeos a las redes y, sobre todo, que no quieran formar parte de ese grupo de personas que se hacen fuerte humillando al débil”.

#2. SER VALIENTE NO ES SER CHIVATO. El Langui ha querido que los más jóvenes distingan entre estos dos conceptos.

“Ser valientes no es ser chivatos que es el problema sobre todo de la juventud, en las calles, en el barrio. Todos hemos sido jovencitos y hemos comprobado que en cuanto dices algo eres tachado de chivato”.

Pero, como aclara él, ser chivato es contarle al profe que tu compañero no ha hecho los deberes, pero no, denunciar una situación injusta.

#3. TODOS QUEREMOS SER VALIENTES. Y los jóvenes más y El Langui se ha encargado de dejar claro en qué consiste.

“Ser valiente es sacar tus sentimientos, tu empatía, lo que no te gustaría que hicieran a ti, a un familiar, a un amigo, que no permites que se lo hagan a otros”.

Pero deja claro que lo de ponerse delante es sin recurrir a la violencia, el poder está en las palabras en saber decir, “oye, yo creo que la broma ha llegado a un desfase”.

#4. TRASLADABLE A LOS ADULTOS. Aunque la campaña va dirigida a los jóvenes, el mensaje deberían adoptarlo también los adultos porque, según el rapero, “hoy en día no hay muchos valientes, hay mucho pasota”.

Piensa que no hay por qué aplaudir la movilización de los famosos contra Donald Trump porque es lo que toca y lo que debería hacerse también en nuestro país.

"Mientras tengamos un partido abierto a la semana y una cervecita, se nos olvida todo, somos una sociedad así".

“Hay mucho pasotismo dentro de la cultura, dentro de los artistas, que como no nos toque en primera persona nos la refanfinfla y hay mucho pasotismo y si no hubiera tanto nos iría mejor”.

Es muy crítico con un sector influyente de la sociedad, como es el cultural, que no se involucra.

“Es como los artistas, ‘yo estoy bien posicionado, tengo mi música, tengo mis talegos, mis conciertos’”, expone, “¿para qué me voy a posicionar?”.

Está convencido de que falta movilización y de que la nueva política no ha cambiado tanto las cosas. “Si luego viene Errejón y dice que hay que alejarse de las calles y dirigirse a las instituciones, ¿de qué cojones sirve? De las calles no hay que salir, hay que ser un valiente”.

"De la calle no hay que salir. Hay que ser un valiente y no sólo porque a ti te perjudique en primera persona".

#5. INFLUENCERS. En los últimos tiempos Aless Gibaja se ha convertido en el abanderado de la lucha contra el acoso escolar en las redes.

Quizás, su paso por Gran Hermano VIP 5 ha desvirtuado un poco su mensaje.

De hecho, si le preguntas por el tema a El Langui su respuesta es contundente: “No conozco eso”.

#6. ACOMPAÑADO. Hugo, el hijo mayor del rapero, de 10 años, ha participado en la campaña.

“Saca buenas notas, es muy vivo, se queda con las cosas. Le dije ‘hago una campaña de acoso escolar’ y sabe lo que hay”, relata.

“En el colegio, si no ha visto a un niño que se ha venido arriba con otro niño, lo ha visto en el parque y, si no, lo ha visto en las noticias o en las redes, así que, en seguida se volcó en el proyecto”.