Mireia Ortiz ya es la 'Lady Gaga española' tras su vuelo en la Copa del Rey de baloncesto. 

Se llama Mireia Ortiz, es cantante y, desde el pasado domingo, la 'Lady Gaga española'.

¿Su hazaña? Protagonizar una actuación área musical durante la Final de la Copa del Rey de Baloncesto 2017, que se celebró en Valencia y que enfrentaba al Real Madrid con el Valencia Basket.

Mireia interpretó el tema One moment in time de Whitney Houston, una de sus musas.

Pero lo que realmente revolucionó las redes fue su coreografía: la artista apareció suspendida en el aire, tal y como había hecho días atrás Lady Gaga durante otra evento deportivo: la popular Super Bowl.

Vestida de blanco, con un look de diva sexy y mesiánica, Mireia interpretó el tema de Whitney con gran perfección, más aún teniendo en cuenta que lo hacía a varios metros del suelo.

Los usuarios, sin embargo, prefirieron comentar su puesta en escena o, como se refirieron muchos de ellos, "momento Gaga", que culminó con el descubrimiento del trofeo.

No tengo palabras para describir lo que se siente en momentos así, doy gracias por haber podido estar en un... https://t.co/FgHgACMrVy — Mireia Ortiz (@Mireia_Singer) 20 de febrero de 2017

La nueva 'Lady Gaga española' ha publicado algunas palabras tras su actuación en YouTube: "Estar colgada a 35 metros de altura con ´mas de 15.000 personas y cantar en la Final de la Copa de Rey de la ACB es un momento indescriptible, superemocionante e inolvidable. Doy mil gracias por haber podido estar allí en un momento en el tiempo tan importante".

En cuanto a los comentarios, hay de todo:

Atencion al momento Lady Gaga que se ha marcado la Copa del Rey de basket... No somos suficientemente cutres que copiamos a los yankis? — Ed Llabata (@edllabata) 19 de febrero de 2017

Joer, qué está bajando una pava del cielo y sin tirarse, no como la Lady Gaga #CopaACB pic.twitter.com/Hwb16VAnCW — Javier Rodríguez (@Javirodespi) 19 de febrero de 2017

Qué mierda es esta? Lady Gaga en la Super Bowl pero made in Spain — Marta M. (@MartaSmartass) 19 de febrero de 2017

Mireia Ortiz hizo sus primeros pinitos en la música a los 12 años. En 1996 participó en el programa Menudas Estrellas, donde quedó finalista interpretando una canción de, precisamente, Whitney Houston: I Will always love you.

Desde entonces, ha colaborado en bandas sonoras, ha cantando en distintos eventos y ha trabajado en musicales, entre otras cosas.