Estos son Kaleo y ‘Way Down We Go’ la razón por la que debes conocerlos

Hay un tema que no podrás sacarte de la cabeza. Se titula Way Down We Go y es obra de Kaleo, una banda islandesa de indie rock que comenzó su andadura en 2012.

Pero que no te descoloque su procedencia. El sonido de Kaleo es de raíz americana. El blues y el folk que fluyen por sus canciones o la voz rasgada de su cantante los delatan.

Los has escuchado en LOS40 Trending y probablemente en cualquier otro sitio cool del planeta. De hecho, Way Down We Go ha sonado en el capítulo final de la 5ª temporada de Suits: La clave del éxito y en uno de los trailers de Orange Is the New Black.

Incluida en su disco de 2016 A/C, Way Down We Go es una canción nada convencional, un éxito casi instantáneo que crece con cada escucha.

"Nos estamos hundiendo" canta una y otra vez el vocalista de Kaleo en este tema épico que ya acumula casi 20 millones de visualizaciones en Youtube.

Tremendamente inspiradora es la voz rota de su cantante JJ Julius Son, que nos recuerda a veces a la de Nathan Willett, vocalista de Cold War Kids. Eso sí, en conjunto, y si tuviéramos que conectarlos con un grupo de rock contemporáneo sería The Black Keys (escucha No Good o Glass House).

JJ Julius Son (voces, guitarra), David Antonsson (batería) y Daniel Kristjánsson (bajo) eran mejores amigos desde que iban al colegio en Reykjavik y comenzaron a tocar juntos a los 17. Después se incorporaría a la banda el guitarrista Rubin Pollock.

El grupo se llama Kaleo, que significa "el sonido" en hawaiano e inició su carrera ofreciendo pequeños shows en 2012. En 2015, la formación firmó con Elektra / Atlantic y se trasladó a Austin (Estados Unidos) donde ahora tienen su base de operaciones.