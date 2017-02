Carnaval: 7 chirigotas con las que te va a explotar la cabeza

'Esta chirigota, cae bien' es una parodia del 'jubileta' rey Juan Carlos I. "Ya por fin me he jubilado, esto es un flipe, ahora sí tenéis problemas, llamad a Felipe", cantan unos monarcas uniformados y cojos de una pierna. "Y aquí me tienen (...) con mi muleta que me lleva a todos lados", continúa al ritmo de la famosa 'La bicicleta' de Carlos Vives y Shakira.