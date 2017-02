J Balvin, Kaleo, Starley y Sidonie, candidatos de la semana

Llega uno de los momentos de la semana favoritos de los seguidores del programa: repasar los candidatos oficiales a la lista.

Y esta vez vienen de cuatro puntos cardinales bien distintos.

Empezamos hablando de J Balvin, el gran renovador del reggaetón, que ya sabe lo que es ser número 1 de LOS40 (lo consiguió con temas como Ginza y Safari).

Ahora nos presenta Sigo extrañándote, un tema con una letra romántica que nos hace desear aún con más ganas que lleguen los conciertos del colombiano en España (el 21 de mayo en Barcelona y el 22, en Madrid).

Si te gusta el nuevo tema del parcero, apoya su entrada con el hashtag #MiVoto40JBalvin.

Otro de los candidatos esta semana es el trío barcelonés Sidonie.

El pelotón indie los conoce de sobra, y también los oyentes de LOS40: su single Carreteras infinitas tuvo un recorrido brillante por la lista hace pocos meses.

Incansables desde que empezaron a hacer música a finales de los noventa, Marc, Jesús y Axel acaban de lanzar nuevo single: Siglo XX.

La banda está inmersa en la gira de su último disco, El peor grupo del mundo, y ya está confirmada para varios festivales este verano.

Para que Siglo XX suene dentro de la lista, dales paso con #MiVoto40Sidonie.

Desde Islandia nada menos vienen Kaleo: paisanos de Björk y Sigur Rós.

Su música también tiene el toque raruno de sus paisanos, aunque con un ligero aire melancólico que les ha convertido en habituales en las bandas sonoras de las series de moda.

De hecho, el tema que nos presentan (Way down we go) se hizo muy popular por sonar en Blindspot, una serie de la NBC.

Mucha calidad es lo que pueden aportar a la lista siempre y cuando reciban apoyos suficientes con la etiqueta #MiVoto40Kaleo.

Cerrando el cuarteto de candidatos tenemos a Starley, desde Australia.

Nacida en Sídney, se trasladó a Londres para buscarse la vida como cantante y compositora.

No tuvo suerte, y cuando estaba a punto de tirar la toalla escribió una canción más: Call on me.

Entonces su suerte cambió.

El tema se ha convertido en un éxito mundial, con más de 7 millones de reproducciones mensuales en Spotify y una acogida entusiasta en los países del norte de Europa (en Suecia están como locos con ella).

LOS40 te la presentan en España, donde también puede triunfar; y el primer paso es que entre en la lista: #MiVoto40Starley es su salvoconducto.

¡Suerte a los cuatro!