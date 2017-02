Las peores canciones de los 80 y 90

La revista Rolling Stone ha realizado una encuesta para ver cuáles era, según sus lectores, las peores canciones de las décadas de los 80 y 90.

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todas, de hecho, no entendemos algunas, pero la audiencia es soberana y se hace el moño donde le da la gana.

Así que todos a ponerse hombreras (ojo que vuelven), cardarse el pelo y buscar todos los brillos que tengas porque arrancamos en los 80:

Esta canción no solo fue un número 1 en ventas si no que se convirtió en un himno a los pocos años de su publicación (1987), pero para los lectores de la revista es la peor de la década.

Y si hablamos himnos, os dejamos caer otro de esos épicos, pero que a los lectores de la revista les parece de las peores...

Wake Me Up Before You Go-Go de Wham! fue una canción escrita y producida por George Michael. Y salió a raíz de una nota que le dejó uno de los componentes de Wham! a George en un hotel: “Don’t forget to wake me up before you go go” (No te olvides de despertarme antes de que te vayas, vayas).

Una de las peores canciones de los 90 según la encuesta es Barbie Girl de Aqua. Se vendieron más de 8 millones de copias de esta canción y fue una de las más escuchadas a finales del siglo XX.

Y por último, en 1992, esta canción llegó al número 2 de ventas en el Reino Unido... El 50 sombras de Grey de la época.