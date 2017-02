¿A quién deberías votar en los Premios MIN 2017? ¡Apunta!

Cada año la Unión Fonográfica Independiente, asociación que une a gran parte de los sellos independientes españoles, entrega sus premios. Este año los Premios MIN (MIN por Música Independiente) celebran su novena edición y tienen novedades en el proceso de selección, lo que ha provocado más de una crítica por parte de bandas y artistas.

Por primera vez en la historia de este evento, el público es el primero en votar sus grupos y artistas favoritos (hasta cinco en total) en casi todas las categorías de los MIN. De los 30 semifinalistas más apoyados por el voto popular, el jurado (del que formo parte junto a muchos otros miembros de la industria musical) será el encargado de elegir los cinco finalistas habituales por categoría.

Estoy a punto de entrar en estado catatónico. Me cuesta decidir qué elijo en un menú para comer, imaginad esto... 😱 pic.twitter.com/1ZLFlWUULh — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) 22 de febrero de 2017

Y ahí viene la crítica: Muchas bandas sienten que esta primera fase es injusta para proyectos musicales menos conocidos y con un perfil más bajo en las redes sociales. ¿Se prima la música o quien tenga más followers, likes y views? Creo que los MIN son necesarios para reconocer el talento y el valor artístico de nuestra música independiente -y por tanto no deberían estar sometidos a criterios de popularidad-. Es vital premiar el trabajo de tantos sellos y artistas que realizan grandes esfuerzos, en muchos casos por amor al arte (nunca mejor dicho).

Dar al público esta primera oportunidad de voto es probablemente un intento más por visibilizar y darle popularidad a unos premios, que si no cuidamos, se nos van a morir. Dicho lo cual, hay que votar en los Premios MIN a pesar de que el sistema sea un poco farragoso.

Para facilitarte el trabajo te descubro a varios semifinalistas que merecen la pena, y a los cuales deberías incluir en tus votaciones. Recuerda que para votar debes darte de alta en la web de los Premios MIN, y que tienes de plazo hasta el 28 de febrero.

Mejor artista internacional

Siempre es una de las categorías más disputadas por el grandísimo nivel y reconocimiento de sus nominados. Este año entran en la preselección valores nuevos como Angel Olsen o Xenia Rubinos, y nombres de sobra reconocidos como Warpaint, Nick Cave & The Bad Seeds, Bon Iver, ANOHNI o Crystal Fighters.

En este caso mi recomendación es Shirley Davis & The Silverbacks, una cantante australiana residente en Madrid que practica un soul explosivo. Su voz, su poderosa presencia y estar relacionada con nombres míticos del género como Wilson Picket o Sharon Jones, lo dicen todo.

Mejor álbum de pop

Es la categoría donde más hay para elegir, y donde tengo muchísimos favoritos. A saber: Cala Vento, Extraperlo, La Habitación Roja, Novedades Carminha, Nunatak, Pájaro Sunrise, Pavvla, Rusos Blancos, Taylor For Penguins, The New Raemon & McEnroe, Varry Brava, Viva Suecia y podría seguirte diciendo nombres durante los cinco próximos minutos. Pero me voy a quedar con Voces, el segundo disco de El Último Vecino. Pocas bandas recuperan el esplendor del pop de los años ochenta con mucho encanto. La suma de letras sentidas, melodías pegadizas y el look de su cantante gritan "¡POP!" a todo pulmón.

Mejor álbum de músicas del mundo y fusión

Es complicadísimo dar una preferencia clara dentro de una categoría que es un cúmulo de sonidos muy variopintos. Dentro del cajón de sastre hay folk tradicional, fusión flamenca, blues, además de ritmos balcánicos, celtas y árabes.

Así no hay quien se aclare, pero si hay un nombre que debería pasar a la siguiente fase de los MIN es el de Anaut. Time Goes On es un trabajo magistral que suma soul, funk, R&B y rock en una onda llena de luz y elegancia. Suenan a Nueva Orleans, pero no: Son de Madrid.

Mejor álbum de rock

De los nervios. Ni votando a cinco logro copar todo lo que me gusta. Están Corizonas, El Imperio del Perro, El Lado Oscuro de la Broca, Hinds, Juventud Juché, The Parrots, Morgan, Quique González, Robe Iniesta o Triángulo de Amor Bizarro. Todos ellos con discos sorprendentes y con una gran demostración de calidad en su propuesta.

Pero la gran revelación del rock de este país de los últimos años, una que merece seguir creciendo y ganando seguidores es la banda vasca Belako. Dentro de Hamen, su segundo disco, hay contundencia y actitud a raudales. Si El Drogas es fan de ellos, por algo será.

Mejor grabación de música electrónica

Hace tiempo que abogo porque la gente comprenda que la etiqueta "electrónica" puede ir más allá de los pelotazos llenapistas que aupamos en la radiofórmula. Este género también puede significar experimentación y la construcción de paisajes sonoros que provoquen una reacción sensitiva a varios niveles.

Esta categoría está llena de ejemplos como este: Begun, El Guincho, Fira Fem, Meneo o WAS son verdaderos arquitectos de canciones llenas de sensibilidad y sofisticación. Aquí voy a apostar por Bravo Fisher, que con su nuevo trabajo (Solos) tuvo la valentía de adoptar una producción (del genial Ed Is Dead) más oscura, pausada y compleja que las de su anteriores discos. El resultado está lleno de inspiración.

Mejor videoclip

Sin ser yo un experto en realización audiovisual, me gusta valorar propuestas visuales rompedoras poco habituales y que, por supuesto, estén rematadas por una buena canción. Esta es otra de esas categorías muy extensas en cuanto a posibilidades de elección, pero yo me te recomiendo mucho "Enmienda a la totalidad", de Joan Colomo. ¡Viva el technicolor, el homenaje a los años 70 y la Costa Brava!

Mejor directo

Sí. Todos hemos estado en festivales y sabemos que nombres preseleccionados como Izal, Hola a Todo el Mundo, Juventud Juché, Kase.O, Kitai, La Habitación Roja, Mucho, Neuman, Second o Sexy Zebras siempre cumplen y dejan buen sabor de boca por la efectividad de sus canciones y su entrega sobre el escenario.

Pero en este caso quiero darle el reconocimiento a una banda infantil que ha defendido en directo un sorprendente disco de rock que remite a bandas como Dover o Pixies. Mi voto va para los Furious Monkey House, esperando que sigan sintiendo tanto amor e ilusión por la música como ellos provocan.

Mejor productor

Para Viva Suecia Ha sido llegar y besar el santo gracias a la apisonadora que supuso su primer disco. La Fuerza Mayor es desde ya uno de los debuts más sorprendentes del indie rock nacional, por aunar ruido y armonía haciendo que lo mejor del pop (¡esos estribillos!) y el rock (¡esos guitarrazos!) se encuentren en un mismo sitio.

El mérito es de la banda, pero también del productor de ese primer disco, Paco Román, el genio detrás de otro nombre esencial de nuestra música: Neuman. Ojo, dentro de este cajón también está el imprescindible Ricky Falkner como productor de los discos de Quique González y Modelo de Respuesta Polar.

Mejor artista emergente

Aquí directamente me da un ataque. Nuestra música necesita a todas y cada una de las bandas y artistas nominados para seguir demostrando la diversidad y el grandísimo talento dentro del panorama independiente. ¿Ejemplos? Me encanta la sinceridad de Cala Vento, el colorido de Chumi Chuma, lo salvaje de El Imperio del Perro, lo imponente de Gata Cattana, lo envolvente emotividad de Jacobo Serra, la delicadeza de Pavvla o la innegable proyección internacional de Hinds y The Parrots.

Pero en esta ocasión esta serie de recomendaciones, voy a apostar por Baywaves, una banda que sigue dando lustre a una escena musical madrileña que empieza a resurgir. Su pop psicodélico debería ser otra demostración de hasta donde llega la creatividad y la ambición artística en España.

Mejor artista

No lo dudaré ni un segundo en este listado de nombres. Lo que han conseguido Mucho en los últimos cinco años es realmente increíble. Superar el recuerdo de The Sunday Drivers es imposible, pero ellos han logrado quitarse de encima una etiqueta que sugería continuismo cuando nunca fue así.

En su tercer disco, Mucho han ganado el peso que merecían en nuestra música gracias a su simpatía, a la terrible efectividad de sus canciones, a su conexión con el público en los conciertos y a la tremenda personalidad de su cantante, Martí Perarnau -yo le llamo el Prince del indie español-.

Mejor canción

Acabaría antes haciéndote una playlist de todas las prenominadas que me gustan. Pero me voy a arriesgar, y aunque es otra categoría muy reñida te voy a pedir el voto por "Trueno y relámpago" de Amaro Ferreiro.

Fiel escudero de su hermano Iván, el pequeño de los Ferreiro siempre ha tenido un peso importantísimo en la carrera en solitario del ex Piratas. Ser el compositor de himnos como "Turnedo", "S.P.N.B.", "Paraísos Perdidos" o "Bambi Ramone", justifica de sobra que entremos en el particular universo de un disco tan sencillo como entrañable titulado Biólogo.

Importante a tomar en cuenta: El álbum del año no entra dentro de la votación popular y sus finalistas serán elegidos directamente por el jurado. Y además de las categorías mencionadas anteriormente los Premios MIN también reconocerán el mejor álbum de flamenco, de música clásica, de jazz al de hip hop y músicas urbanas; también a los mejores discos en catalán, euskera y gallego; y a mejor diseño gráfico y fotografía promocional.

Si quieres echar una hora entretenida, hazme caso y vota. La gala de entrega será el próximo 28 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y hay entradas están a la venta.