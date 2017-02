Jennifer Lopez prefiere a Harry Styles que a Zac Efron. Lo dejó claro esta semana en el famoso programa estadounidense de Ellen DeGeneres.

La cantante y actriz aceptó el juego de la presentadora, donde tenía que ir escogiendo a quién prefería entre dos artistas. Por supuesto, artistas masculinos conocidos a nivel internacional.

A la hora de elegir entre Harry Styles y Zac Efron, Jennifer ha escogido al primero, pero no sin antes aclarar que hace un par de años hubiese elegido al protagonista de Malditos vecinos.

El ex One Direction ha seguido siendo el favorito de Lopez por encima de Nick Jonas, Brad Pitt o el mismísimo príncipe Harry.

Cuando apareció el cantante Chris Martin, JLo se lo pensó un poco más, pero aun así siguió escogiendo a Styles.

La cosa cambió cuando tuvo que elegir entre Harry y el cantante Lenny Kravitz. Jennifer escogió al segundo hasta que apareció Leonardo DiCaprio, que se mantuvo como el favorito hasta que llegó Bruno Mars.

Everything is better with @JLO. Tomorrow. Una publicación compartida de Ellen (@theellenshow) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 5:13 PST

Finalmente Bradley Cooper ganó, pero Ellen no desaprovechó la oportunidad de volver a la foto de Styles. ¡Y JLo eligió de nuevo al ex One Direction!

“Es un poco joven para mí”, ha reconocido la cantante. ¡Aun así parece que Styles es el prototipo de Jennifer Lopez!

JLo también ha querido dejar claro que no solo sale con hombres más jóvenes que ella: “No es que tengas que ser más joven. No tiene nada que ver con eso. Conozco gente y si salgo con ellos, salgo con ellos. Y si me gustan, me gustan. Y si no, pues no. Se trata de personas y de quiénes son. No tiene que ver en nada con la edad”