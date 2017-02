10 artistas nuevos por los que suspiramos este 2017

¿Ya estás instalado en el nuevo año pero aún no sabes muy bien qué música ponerte? Atent@ porque empieza una temporada cargada de canciones nuevas, de canciones que no te podrás quitar de la cabeza, de canciones con las que bailarás, con las que te enamorarás... y que firman promesas como Anne-Marie, Kaleo, Bebe Rexha, CNCO o Rag'n'Bone Man.

¡Esta es la música que viene!

ANNE-MARIE. Si su nombre aún no te dice nada, quizás conozcas su voz. Esta artista británica de 25 años es la cantante de uno de los temas del momento, Rockabye de Clean Bandit y Sean Paul y también prestó su voz para el tema de Rudimental Rumour Mill. Ahora es el momento de lucir su trabajo en solitario y el resultado está empezando a ser genial. Escucha Alarm y su nuevo single, Ciao Adios.

RAG'N'BONE MAN. No nos puede gustar más este chico y su canción. El que fuera finalista del concurso de talentos BBC Sound de 2017 está removiendo los cimientos del soul contemporáneo con su vigorosa voz y las joyas sonoras incluidas en su álbum Human.

STARLEY. Esta joven artista australiana ha empezado a calar hondo con el single Call on me (Ryan Riback Remix), un tema que se ha popularizado muchísimo en toda Europa y que le ha valido comparaciones con la mismísima Ellie Goulding. Ahora acaba de colarse en la Lista de LOS40.

BURAK YETER. Aunque su formación es clásica - comenzó a tocar el piano a los 5 años-, este dj turco ha sido una de las sorpresas de la temporada gracias a la pegada de Tuesday. Una canción que lo está posicionando como uno de los djs más interesantes de la escena electrónica.

KALEO. Definitivamente hemos caído rendidos a esta banda islandesa con corazón americano. Su canción Way Don't We Go es una verdadera delicia de indie rock con toques bluseros. A ello hay que sumar la rasgada voz de su cantante, que es una de las señas de identidad de la banda.

NOAH CYRUS. La pequeña del clan Cyrus dio la sorpresa ya a finales de 2016 con Make Me (Cry) ft. Labrinth, una canción de indie pop cuidada que ha sido toda una sensación. Este 2017 llega su álbum de debut y esperamos que sea tan sofisticado como este tema.

NEIKED. Su hit Sexual ha puesto en el mapa a este dj sueco. Neiked firma una canción pop con algo de funky y ritmos muy divertidos, que se ha visto reforzada por la sugerente voz de la cantante inglesa Dyo.

KIIARA. Su nombre se ha popularizado tras prestar su voz para el último tema de Linkin Park, Heavy, pero antes de este repentino éxito Kiiara ya había publicado un EP y había despachado varios sencillos. Ahora esperamos que su dulce voz esté cada vez en más temas.

BEBE REXHA. Sensacional, atrevida, ultra pop. La norteamericana Bebe Rexha ha sido uno de los fichajes favoritos de artistas como Pitbull, Guetta, Nicki Minaj y Martin Garrix para sus canciones.Su nuevo tema es I Got You y es maravillosa.

CNCO. Los creadores del Reggaetón Lento (Bailemos) hicieron de este tema un éxito que acumula más de 300 millones de visitas. Ahora están de vuelta con nuevo single: Para enamorarte. ¿Conseguirán superar tal hito con esta canción?