¡El presidente de Islandia propone prohibir la piña en la pizza!

El presidente de Islandia, Guoni Johanesson, estaba en una visita escolar, respondiendo a simpáticas preguntas de alumnos. ¡Pero le hicieron una pregunta peligrosa!

No era sobre economía. No era sobre política. No era sobre su vida privada. Era una pregunta sobre la piña en la pizza. ¿Qué opina usted de la piña en la pizza? El presidente de Islandia respondió: me parece horrible. Si por mí fuera, la prohibiría.

A partir de aquí se desató una tormenta. Comenzó a circular la noticia por Islandia: el Presidente quiere prohibir la pizza hawaiana. El país se dividió en dos: partidarios y detractores de la piña.

¿Quién es nuestro presidente para prohibirlo?, decían unos. Otros preguntaban: prohibamos más cosas. La nocilla con kikos, la mortadela con galletas, ¡pero no la pizza hawaiana!

El Presidente ha tenido que hacer un comunicado oficial para decir: era broma. No pienso prohibir la piña en la pizza. En primer lugar, no puedo, y aunque pudiera, no me gusta prohibir cosas.

El comunicado del Presidente de Islandia dice: respeto la piña; que es una frase que un Jefe de Estado nunca imaginó que pudiera decir. Respeto profundamente la piña.

Pero ya da igual. La noticia está dando la vuelta al mundo: ahora mismo, periódicos de todo el mundo, programas de radio de todo el mundo, en todos los idiomas, y hasta en el nuevo sistema solar descubierto por la NASA, todos debaten: piña en la pizza, ¿sí o no?

Y mientras, el Presidente de Islandia encerrado en su despacho, pensando: ¡¿por qué?! ¡¿Por qué?!, mientras desayuna, COMO TODOS LOS DÍAS, bacalao CON CAFE CON LECHE.