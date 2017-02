En Hollywood, sea casualidad o no, siempre se estrenan dos o tres proyectos muy parecidos con escasa diferencia de tiempo. Influye la rumorología, las intrigas entre los estudios o la mera coincidencia y parece que así ha sido en esta última ocasión.

Terrence Malick prepara ya el estreno de Song to song su última película que , casualmente, es un musical y está protagonizada por Ryan Gosling.

Poster oficial de Song to Song

Y aunque Song to song no es un musical al uso pues los protagonistas no entrelazan la trama cantando y bailando, la música será indispensable.

El director de El árbol de la vida ha contado para este proyecto con el ya mencionado Ryan Gosling, con Michael Fassbender, con Natalie Portman y con Rooney Mara.

Este musical está dispuesto a destronar a La La Land.

Las actuaciones musicales de la película correrán a cargo de Arcade Fire, Florence and The Machine y Red Hot Chili Peppers.

Y habrá cameos de Benicio del Toro y Cate Blanchett. Apabullante, ¿no?

Por el momento la nueva película de Malick no tiene una fecha de estreno en España y puede que nunca llegue a estrenarse pues la distribución de las películas de este director se torna complicada por estos lares.

Eso sí, en Estados Unidos verá la luz dentro de un mes en el Festival South by Southwest que tendrá lugar en Austin, Texas, entre el 10 y el 19 de marzo.