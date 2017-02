Las 9 mejores actuaciones de los Brit Awards, ¡imperdibles!

Uno de los motivos para no perderse la gala de los Brit Awards, los premios más importantes de la música británica, es, aparte de la emoción de algunos de los discursos y las extravagancias de algunos de sus protagonistas, las actuaciones previstas para la ceremonia.

El programa siempre está compuesto por primeras figuras, tanto británicas como internacionales.

Estas son las actuaciones con la que brilló la última edición de los galardones:

1. Little Mix: brutales

Las chicas de la girl banda llegaron al escenario de los Brits montadas en tronos dorados para interpretar después una energética Shout out to my ex (el tema premiado en la gala). La coreografía era espectacular.

2. 'Human' de RAg'n'Bone Man

El ganador del premio al nuevo fenómeno del año interpretó ese poderoso Human que le ha llevado a lo más alto de la Lista de los 40 y de otros ranking. Fue una versión algo más íntima que la original. Y mágica.

3. Coldplay y The Chainsmokers

Los dos grupos aparecieron juntos, por sorpresa, sobre el escenario, donde interpretaron por primera vez el tema 'Something just like this'. Por supuesto, hubo lluvia gruesa de confeti, tal y como le gusta a Chris Martin.

4. Y, luego, mano a mano con George Michael

Chris Martin, de Coldplay, también protagonizó un emotivo homenaje a George Michael. La tecnología permitió que el vocalista cantara a dúo con George el tema 'A different corner'. No fue la mejor ejecución de la noche pero la emoción compensó posibles estrofas desafinadas.

5. Katy Perry sus esqueletos

La estadounidense interpretó su político último single, Chained to the rhythm, rodeada de esqueletos de... ¿Trump? El sonido no acompañó a Katy, que volvió a aparecer con un look más informal que en otras ocasiones, acompañado por zapatillas deportivas. Sin embargo, la puesta en escena supuso un gran despliegue que no reparó en casas de cartón sostenidas por bailarines que llenaron el escenario.

6. Ed Sheeran, muy bien en directo

El pelirrojo protagonizó una actuación sin playback y muy afinada, mientras golpeaba a toda velocidad su guitarra.

7. 'That's what I like' de Bruno Mars

El superventas Bruno Mars escogió para la ceremonia 'That's what I like', una de las canciones más sedosas y románticas de su último álbum, 24K Magic. Y, como siempre, se quedó con el público.

8. Skepta, lección de grime

El rapero no logró ninguno de los galardones a los que aspiraba (de hecho, partía como uno de los favoritos) pero su actuación puso a gran parte del público de pie.

9. Robbie Williams, la guinda del pastel

Es uno de los artistas más queridos y reconocidos de los Brits. Tuvo el honor de cerrar la gala con un espectáculo ¿en playback a momentos? en el que destacaron unas bailarinas que se agitaban como si estuvieran en un combate de boxeo. Él, mientras, ponía ese gesto entre sobrado y socarrón que se le da también.