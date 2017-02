Gracias a CNCO ahora tenemos a Maluma y J Balvin en una misma canción

Colombia está en lo alto, eso, a estas alturas ya nadie puede dudarlo si hablamos en el terreno musical.

Shakira y Maluma lo están petando con Chantaje que no para de acumular escuchas y visitas.

El vídeo tiene más de 730 millones de reproducciones en youtube. Y su versión salsa también es millonaria.

Tampoco puede quejarse J Balvin que, además de convertirse en un referente en la moda latina y buen amigo de Cristiano Ronaldo (que le invita a sus fiestas), también en creador de hits, el último, Sigo extrañándote.

Y como no hay dos sin tres, no nos olvidemos de Nicky Jam que, vale, no es colombiano de nacimiento (es estadounidense) pero sí de adopción (en Colombia comenzó su nueva vida tras rehabilitarse).

Pues bien, ahora ya tenemos una canción con todos ellos juntos y todo gracias a CNCO, la boy band estadounidense con raíces latinas, creada por Simon Cowell y producida por Ricky Martin, que lo está petando.

En México se vuelven locos con ellos.

🇲🇽 #GraciasMexico #CNCO Una publicación compartida de CNCO (@cncomusic) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 5:44 PST

Dos de sus componentes, Erick Brian y Richard Camacho decidieron grabar una versión que aunara tres canciones de estos colombianos: Chantaje, Sigo extrañándote y El amante.

La subieron a redes y la respuesta ha sido bestial. Está claro que los chicos del reggaetón lento despiertan mucho interés.

Además, el grupo, poco a poco, está intentando conquistar seguidores en nuestro país a partir de varias conexiones.

Beatriz Luengo les ha compuesto un tema, han colaborarado con Ana Mena en su tema Ahora lloras tú y ahora han confirmado que estarán con su mentor, Ricky Martin,en algunos de sus conciertos en España el próximo mayo.