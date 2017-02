Espejito, espejito… ¿Ese soy yo?

Sí amigos, nos hacemos viejos

Tan imperdonable es el paso del tiempo, como que no conozcas los principales motivos que te hacen levantarte cada día un poquito más arrugado. Hoy en LOS40.com te traemos algunos de los factores que te hacen envejecer más rápido y que aunque no te darán la fórmula de la eterna juventud, sí retrasarán sus efectos.

Once again ponemos tierra de por medio ante los problemas diarios y os traemos, además de la mejor info, los mejores descuentos online en cosméticos y cremas anti edad.

¡Agüita!

No, no se trata de una expresión de exageración, simplemente queremos decir eso…Agua.

El agua es uno de los elementos más importantes tanto para nosotros como para el correcto funcionamiento del mundo, animales, ecosistema…

La falta de hidratación es uno de esos factores que aumenta el aspecto de vejez de nuestra piel.

Dulce pero viejo

El consumo de azúcar por muy dulce que te ponga no te servirá para llegar mejor a la jubilación.

Sus efectos sobre determinados organismos del cuerpo hacen que envejezcamos cada vez peor, vamos, que si no cortas el suministro de bollos, chuches y diversas “guarreridas” de tu alimentación, vas a ser un abuelito a los 50.

¿Sol? Sí, pero con ojo

Nos gusta lucirlo, verlo y disfrutarlo pero también es uno de esos factores que te pondrá cara de viejito enseguida.

El sol quema nuestra piel, nos obliga a recrear esas capas de piel dañadas y por lo que hemos podido saber, esto es un aspecto determinante a la hora de mostrar nuestra cara más joven independientemente de tu edad.

Por suerte un poco de protección basta.

A menos que seas de origen noruego, irlandés, sueco, alemán…

Botox solución fácil, problema sin resolver

La piedra filosofal de la juventud.

La nómina de millones de “expertos” en belleza desde los 90 hasta hoy en día parece que no es el mejor método para rejuvenecer.

Las cremas, la alimentación y la salud son sin duda la mejor forma de mantenerse joven, siempre recordando que todo tiene un límite.

Tras años de experiencia y estudios, parece ser que el Botox parece una forma genial de mostrarse sin arrugas ante el espejo, pero eso sólo es al principio.

Tras una primera etapa de juventud impuesta agolpe de jeringuilla, el músculo se debilita y queda suelo, lo que a la postre se convierte en nuevas arrugas…O más Botox.

Recuerda: Tratamientos cercanos y suaves como cremas o jabones, una alimentación equilibrada, deporte y salud, son los mejores ingredientes para frenar el envejecimiento.

Aunque también puedes disfrutar de unas tapitas, unas cervezitas y los amigos...¡Que también dan mucha vida!