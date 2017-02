¡Leiva sitúa ‘La lluvia en los zapatos’ en el número 1 de LOS40!

En 2014 Leiva conseguía su primer número en solitario en LOS40 con Terriblemente cruel.

El pasado 2016 logró también el primer puesto con Sincericidio, primer single de Monstruos, su disco más reciente.

Y como no hay dos sin tres, el madrileño acaba de hacerse esta semana con el puesto de honor con La lluvia en los zapatos, perteneciente también a ese último álbum que ha sido tres semanas número 1 de ventas en España.

Nadie puede dudar del gran momento del cantante y compositor, que fue galardonado como Artista del Año en LOS40 Music Awards, que en marzo retoma sus conciertos por nuestro país y que a finales de mayo y junio estará actuando en México y Argentina.

¡Grande Leiva!

El exPereza desbanca de este modo a Luis Fonsi y su Despacito, que pasa a la segunda posición, mientras que el DJ sueco Neiked, casi sin darnos cuenta, ya está en el #3 con su arrebatador Sexual.

Martin Garrix y Dua Lipa han firmado la subida más fuerte de la semana con Scared to be lonely (12 posiciones, hasta el #17), y la británica además mantiene el doblete puesto que Blow your mind (mwah) aún está con nosotros (#40).

Entre los candidatos, buenas noticias para J Balvin (entrada más fuerte, al #27), Starley (#31) y Kaleo (#35), y menos buenas para Sidonie, que no logran entrar y tendrán que quedarse en lista de espera.

DJ Snake y Justin Bieber cumplen ya 26 semanas con nosotros (con Let me love you), así que nadie les arrebata el récord de permanencia.