Canciones de Oscar de los últimos años

Este fin de semana sabremos si La La Land arrasa en los Oscar o se convierte en el bluf de la temporada.

Además, sumaremos una canción más con estatuilla, categoría donde el musical compite contra sí misma con dos canciones, Audition y City of Stars.

La canción ganadora se convertirá en un himno como lo han hecho, a lo largo de los años, otros oscarizados temazos. Estos son unos ejemplos:

En 1987 todas las parejas intentaron en algún momento imitar el baile de Dirty Dancing.

Y quién no se ha subido a un barco y lo primero que ha pensado ha sido en irse a la proa a cantar esta canción y gritar a pleno pulmón: ¡soy el rey del mundo!

En esta ocasión Disney lo volvía a hacer. Tarzan se convertía, con permiso de el león, en el rey de la selva musical con Phil Collins.

En 2013, y por primera vez en su historia, una canción del agente 007 recibía un Oscar. Adele estaba al frente de esta maravillosa canción Skyfall.

Y llegó la revolución con Frozen. En 2014, esta película se llevó el Oscar a mejor canción original con su Let it go cantada por Demi Lovato y también alzó el premio a mejor película animada.

La película recaudó más de 1 billón de dólares. Y todos, todos los padres de este mundo con hijos entre los 3 y los 10 años han cantado esta canción en el coche.

El último en levantar la estatuilla en esta categoría ha sido Sam Smith en 2016 por otra canción para una película de James Bond, Spectre.