La música para el fin de semana: Frank Ocean, Rayden o Busy P.

Como cada fin de semana, te traigo cinco novedades musicales que no deberías perderte. Son canciones que deberías arrastrar ya mismo a tus playlists porque definen lo mejor del pop, el rock y la electrónica en sus vertientes más alternativas. Recuerda que tienes mucha más música en el podcast de LOS40 Trending.

Aquí están mis recomendaciones. Hoy juego a describírtelas en una sola palabra...

Sorpresa

No solo por su lanzamiento repentino, es que "Slide" también sorprende por un sonido que nunca había practicado Calvin Harris. Pero es que además, la canción incluye las colaboraciones del pequeño genio Frank Ocean y los malotes del hip hop estadounidense Migos.

Según Harris, su quinto disco contará con los mejores artistas de su generación, y escuchado lo escuchado plantea un nuevo camino muy valiente para el productor inglés.

Explosión

Dos de los artistas más explosivos de la música española se unen en una misma canción. "Pan, ajo, circo y agua" está dentro de Antónimo, el disco que el rapero Rayden puso este viernes a la venta.

Ese trabajo tiene tres colaboraciones brillantes, y una de ellas es esta crítica contra las malas costumbres del hip hop patrio (Me encanta eso de "El rap sin el beef sería música") en la que canta y toca la guitarra la genial Carmen Boza.

Elegancia

Detrás de Busy P. se encuentra Pedro Winter, mánager de Daft Punk desde sus inicios hasta el año 2008. La relación con los robots terminó de forma amigable porque Winter quería desarrollar su propia carrera musical y seguir su trabajo al frente del prestigioso sello Ed Banger, que ha hecho grande a nombres como Justice o Winter.

En esta canción, "Genie", pone la voz el grandísimo exponente de soul blanco Mayer Hawthorne. Grandísima demostración de las posibilidades creativas de la música electrónica.

Promesa

Esta semana, mi amigo Adam de Propeller Recordings, me mandó un email para descubrirme a Au/Ra, una joven artista que debutó oficialmente en la música hace 4 meses. En este tiempo, y gracias a su propuesta de pop brillante y envolvente (muy en la onda de Lorde), ella ha conseguido más de 6 millones de escuchas en streaming y un hueco en el cartel del conocido festival SXSW.

"Kicks" es la segunda canción que presenta esta chica nacida en Ibiza, de la que escucharemos hablar bastante en próximos meses.

Luz

L.A. sigue preparando un nuevo disco que saldrá en primavera y llevará por título King Of Beasts. Tras el viaje introspectivo que supusieron sus anteriores discos, Luis Albert Segura y compañía vuelven a la expansión pop que les convirtió en una gran nombre de nuestro indie en el año 2009.

La primera muestra de ello es "Leave It All Behind", una canción con el tono nostálgico y emotivo que siempre aporta la voz de Luis.