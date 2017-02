¡Vaya temazo es Chained to the rhythm! La nueva canción de Katy Perry ha lanzado, además, un videclip futurista en tonos pastel como si de un capítulo de Black Mirror se tratara.

El vestuario corrió a cargo de B. Akerlund, a quien ya habías visto lucirse en otro clip impactante, el de Hold Up de Beyoncé.

#CHAINEDTOTHERHYTHM behind the scenes 📸 @ronyalwin video link in bio Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 6:08 PST

El figurinista vistió a todo el mundo con un uniforme más o menos similar: colores suaves y patrones retrofuturistas.

A Katy Perry no, la cantante aparece en el clip vestida de blanco. El vestido, según ha contado Akerlund en The Hollywood Reporter, se confeccionó en colaboración con una firma francesa de nombre On Aura Tout Vu.

Así es toda la moda de Chained to the rhythm.

El arnés blanco de piel que lleva es de YVY y las botas son de Rinaldy Yunardi.

El traje que lleva en la noria es de Miodrag Guberinic, un diseñador asentado en Nueva York.

El último vestido es de Christopher Bu.

¿Te gustan los looks de la Perry en su último clip?