Estos son los disfraces más impactantes de Katy Perry, Drake o Lady Gaga en sus videoclips

¿De qué te vas a disfrazar? Es una de las preguntas que más vamos a escuchar en los próximos días porque los Carnavales se nos han echado encima.

Hay disfraces para todos los gustos aunque suelen triunfar los de los personajes de las series del momento o los que nos convierten en algún famoso.

Lo de transformarse no es sólo cosa nuestra, a los artistas también les va y no hay más que ver las pintas que nos llevan en fechas como Halloween o Carnavales.

De hecho, hay algunos a los que ponerse en la piel de otros les pone, como a Katy Perry que raras veces hace de sí misma. La hemos visto de extraterrestre en E.T o de egipcia en Dark horse, y no son los únicos ejemplos.

Hemos seleccionado algunos de los disfraces más impactantes que algunos artistas han utilizado para sus videoclips.

Maroon 5 – Don’t wanna know

Coincidiendo con el boom de Pokemon Go, que nos hizo ir como zombies por las calles intentando cazarlos, la banda de Adam Levine decidieron hacer una parodia y transformarse en algunos de ellos.

Miley Cyrus – BB Talk

Uno de los disfraces que no fallan nunca es el de bebé, anda que no lo hemos visto veces. En un videoclip es más extraño pero Miley se encargó de dejarnos unas imágenes impagables de ella volviendo a sus primeros pasos con pañal y chupete.

Katy Perry – Birthday

Podemos calificarla como ‘la reina de los disfraces’ sin temor a exagerar porque se lo ha ganado a pulso. Cada Halloween nos sorprende con alguna idea ingeniosa y en sus videoclips es asidua a transformarse. Uno en los que se recrea especialmente en este arte es el de Birthday en el que podemos verla de anciana bailarina, entrenador de animales, payaso o princesa.

Drake – Energy

Elegir a un artista con un estilo muy definido para disfrazarnos de él y que sea reconocible es uno de los objetivos de muchos. Drake nos dio un serial de posibilidades en este vídeo en el que podemos verle convertido tanto en Miley Cyrus como en Kanye West entre muchos otros.

One Direction – Best song ever

Una de las cosas que tiene disfrazarse es que te permite reírte de ti mismo. Y risas, seguro que hubo muchas cuando los chicos de la boy band decidieron grabar este vídeo. Harry Styles se transformó en un nerd, Liam Payne en un coreógrafo amanerado, Niall Horan y Louis Tomlinson se echaron muchos años encima y Zayn nos mostró a Verónica, su versión femenina.

Lady Gaga – You and I

Hay artistas a los que les gusta crearse alter egos y Lady Gaga es una de ellas. Uno de los que más impactó fue el que presentó en este vídeo en el que aparece convertida en hombre. Otro clásico de Carnaval eso de cambiar de género.

Jennifer Lopez – Ain’t your mama

JLo es otra a las que les gusta eso de disfrazarse, debe ser que su vena de actriz sale a relucir en los videoclips y se nota que tiene tablas es eso de dar vida a otros personajes. En Get your right nos presentó varias personalidades y en Ain’t your mama incluso cambió de época.

Coldplay – Paradise

¡Spoiler! Hasta el final del videoclip no lo descubrimos pero el elefante que no para en Paradise es Chris Martin que acaba subiéndose al escenario.

Red Hot Chili Peppers – Dani California

Tiene ya sus años pero no nos cansamos de ver este vídeo en el que Anthony Kiedis repasa la historia de la música pop rock poniéndose en la piel de algunos de sus iconos más representativos.

Robbie Williams – She’s Madonna

Si hemos visto a Lady Gaga convertida en hombre, lo contrario es todavía más habitual en Carnaval. Sí, Robbie Williams se convirtió en mujer en este vídeo y… no quedaba muy femenina.

Lali Espósito – Boomerang

En esta canción la cantante critica a la sociedad que cree todo lo que ve en los medios de comunicación y para ello recurre a varios personajes que están todos interpretados por ella misma. Viva el sentido del humor.

Blur – Ong ong

Seguro que alguna vez has visto por la calle a alguien disfrazado de comida anunciando algún alimento y has pensado, ¡qué horror si me tocara a mí! Pues bien, algunos lo hacen por diversión como en este vídeo de Blur en el que vemos a Damon Albarn convertido en Mr Cream.