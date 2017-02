Sofía Reyes presenta Louder!: “Al principio, me asustaba cantar en inglés y español”

Tres años después de su gran hit Muévelo, una Sofía Reyes más adulta regresa con su nuevo trabajo Louder!, su primer disco después de sacar al mercado varios sencillos colaborando con otros artistas.

Por fin, Sofía puede enseñar al mundo su propio trabajo, sus composiciones y su música más personal. Así lo demostró durante un encuentro con Warner Music en Madrid, donde nos dejó a los presentes un maravilloso momento en acústico de un par de sus nuevos sencillos.

Allí mismo, tuve la oportunidad de hablar con la flamante Sofía Reyes. Es muy joven, pero tiene un talento brutal y, sobre todo, una alegría que me contagió nada más sentarme a charlar con ella.

Cris Regatero / Sofía Reyes al piano en el Gymage Theatre

¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa con Louder!?

Han sido 3 años muy intensos de trabajo y para mí es muy importante que por fin lo puedan escuchar. Que no sean canciones solamente para mí. Creo que vienen muchas cosas increíbles. Ya he anunciado lo que viene este año, que son mis primeros shows, mi gira… Ojalá llegue pronto a España también.

El hecho es que entrar con mi equipo en esta onda artística y creativa es algo que no he vivido antes y con Louder! los comentarios han sido muy buenos hasta ahora y confío mucho en este disco.

¿Ha cambiado tu estética desde Muévelo hasta Louder!?

Con ‘Muévelo’ tenía un estilo mucho más urbano y además me acompañaba Wisin que daba esa onda, era parte del vídeo. Sin embargo Solo yo es mucho más clásico, llevo un estilo de vestir más serio porque tiene que ver con la historia que cuento con Prince Royce.

Lo que llevo representa la música y ha sido muy divertido poder hacer las dos cosas: bailar Muévelo y de repente hacer algo más íntimo, sola en el piano con Solo yo. Es una transición muy interesante y lo hace todo muy completo.

Vives a caballo entre Los Angeles y México y, por ello, tus canciones también son bilingües. ¿Es ya tu sello de identidad?

Yo creo que sí. Crecí escuchando música en inglés y en español y, al principio, no decidí hacer las canciones en esos dos idiomas. De hecho, saqué dos de ellas completamente en inglés cuando era más independiente.

Pero de pronto, un día estaba en un estudio con mucha gente, mezclamos los dos idiomas y nos pareció muy cool. Creo que fluyó muy bien, a pesar de que es muy delicado eso de entrar con inglés y español, no es tan fácil.

Al principio estaba muy asustada, no te voy a mentir, porque muchas canciones bilingües que ya había escuchado no me gustaban, pero lo hemos manejado muy bien.

Creo que voy a estar así toda mi vida, cantando en inglés y en español.

¿Qué te gustaría que la gente viera en ti en este nuevo disco?

Lo más importante para mí es que todos los mensajes de mis canciones lleguen a la gente, a los corazones de las personas; a quien le tenga que llegar. Literalmente, es un disco muy positivo. ¡Solo hay una canción triste!

Todas las canciones llevan mensajes positivos como “disfruta la vida en este momento”. Sobre todo, por la situación en la que nos encontramos ahora me parece muy bonito hablarle así la gente, aunque también hay que hablar del desamor.

Creo que uno termina de escuchar mi disco con una buena sensación, como de alegría y eso es lo que espero en Louder!.

¿Qué artistas te influyen?

Crecí escuchando a tantos artistas que quizás mi forma de componer o de cantar se fije en algunos de ellos y lo haya aprendido inconscientemente. Vocalmente, admiro muchísimo a Ed Sheeran y a Whitney Houston aunque mi música no tiene nada que ver con ella. Pablo Alborán y La Oreja de Van Gogh son otros que me gustan muchísimo.

¿Qué podrías decir de tu trabajo con Wisin, Reykon, Prince Royce y Cash Cash?

Es un disco repleto de featurings, se nota que me gusta colaborar con otros artistas y de todos he aprendido algo. De Wisin, la fuerza tan grande que le da a todas las canciones. Por ejemplo, escucho Muévelo con Wisin y sin él y noto la fuerza que le ha dado a la canción.

De Prince Royce, que es un gran compositor, he aprendido a componer. De hecho, Your voice y Tell me nothing las escribí con él. Y de Cash Cash me encantó conocerles porque no tienen nada que ver con el resto. Ellos viven en New Jersey y su música es EDM pero fue muy divertido trabajar con ellos porque son personas muy familiares. Fue algo muy padre tener a gente así en mi proyecto. Reykon, es una increíble persona y muy talentoso. Y me encanta que cada uno vive en su mundo.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración que todavía no hayas hecho?

Ed Sheeran, Charlie Puth, Ricky Martin, Pablo Alborán… ¡Son tantos con los que me gustaría cantar!

¿Tienes alguna sorpresa que no sepamos?

Sí! No te puedo decir mucho, pero estoy muy metida en el estudio trabajando ya en mi segundo disco. Creo que el primer sencillo del segundo disco ya sale este año, no quiero esperar tanto en sacar música. ¡Viene una sorpresa muy cool que les va a gustar mucho! ¡Ni siquiera mis padres lo saben!