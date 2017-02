Jarabe de Palo dedica una canción a quienes dicen que se está muriendo

Hace dos semanas Jarabe de Palo (o Pau Donés) reconocía en su blog que el cáncer había vuelto a aparecer en su vida.

"El cangrejo volvía a despertarse", escribió el músico, que llevaba un año "limpio" de la enfermedad.

La noticia, sin embargo, no solo no va que no va a cambiar su agenda (esta incluye el lanzamiento de nuevo disco, '50 palos' e, incluso, su presentación en directo). Además, el cantante acaba de publicar un vídeo en Instagram en el que responde a aquellos que dicen que se está muriendo.

Dicen por ahí que me estoy muriendo... Una publicación compartida de @jarabeoficial el 22 de Feb de 2017 a la(s) 1:44 PST

"Y a veces dicen, dicen, no saben lo que dicen", canta Jarabe de Palo, que emplaza a sus fans a encontrarse en los escenarios.

Los rumores sobre que le quedaba muy poco tiempo de vida han aumentado desde que trascendieran algunas de las respuestas que ha facilitado Pau Donés durante una entrevista reciente a la revista XL Semanal.

"No tengo miedo a morirme, yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado que provoca tumores. Es lo que hay", indica el autor.

En el encuentro, la entrevistadora le recuerda que, con su dolencia, muy pocos viven más de cinco años.

"Te han dicho que solo hay un 20 por ciento de posibilidades de vivir más de cinco años", le recuerda la periodista, a lo que el líder de Jarabe de Palo responde, con optismismo: "Pues ya son 20. ¡Yo quiero ser uno de esos|".

En la últimas horas, Pau Donés da nuevas muestras de su sentido del humor con una foto en Instagran en la que se le ve dispuesto a pintar el cielo:

"¿Es aquí el cielo? Se puede pintar aquí? Hoy resulta que estoy muerto y soy argentino", indica el artista catalán junto a tres emojis de caras que lloran de la risa.

En cuanto a su carrera, hace unas semanas lanzó Humo, el primer single de su próximo trabajo, en el que aseguraba que ya no tiene miedo a nada. Así suena: