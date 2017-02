20 años después... ¡Vuelve La Macarena!

Hace dos décadas, España asistió al éxito sin precedentes de un tema creado en nuestro país.

Todo el planeta bailó La Macarena de Los Del Río, desde Bill Clinton hasta los olímpicos de Atlanta '96, pasando por la famosísima final de la Superbowl.

De todo esto hace más de 20 años y hoy podemos decir que el bendito éxito va a volver más fuerte que nunca.

En exclusiva en Radiotubers, Antonio y Rafael nos traen la versión con más flow de la canción que jamás se haya hecho: La Macarena Trap.

Con una letra surrealista y un videoclip que haría las delicias de Aless Gibaja, tenemos el honor de presentar el que estamos seguros que será el éxito de otro verano más.

Y si no has tenido suficiente con esto, no te pierdas la versión caribeña de La Macarena con Gente de Zona en el nuevo álbum de Los Del Río.