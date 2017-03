Lo nuevo de Ed Sheeran y Viva Suecia, novedades de la semana

Las estanterías de las tiendas de discos se llenan este viernes de indie, música italiana y rock español.

Marzo empieza con uno de los estrenos más esperados: el nuevo disco de Ed Sheeran, Divide, del que ya conocemos Castle On the Hill y Shape of You, que llegó al #1 de LOS40 solo tres semanas después de estrenarse.

En el estudio ha trabajado con Martin Garrix, Kygo o Beyoncé.

Viva Suecia – Otros principios fundamentales

“Un disco que habla de vivir con el corazón en un puño de la emoción”, explica el grupo. Otros principios fundamentales se publica un año después de La fuerza mayor, su último disco. A dónde ir es el primer single.

Vega – Non ho l’età

Vega publica este disco homenaje a los clásicos de la música italiana con los que creció. Lo ha grabado en los estudios Capitol de Los Ángeles con Sebastian Krys, el productor de David Bisbal, Lori Meyers o Shakira. Città vuota es el primer single:

Tokio Hotel – Dream machine

Los alemanes vuelven a sus orígenes con este disco, el sexto de su carrera. What if es el primer single, un homenaje “a las oportunidades y a la posibilidades perdidas”. La compuso el vocalista, Bill Kaulitz, después de una fiesta en la que conoció a alguien de quien se enamoró inmediatamente.

Jon Secada – Tu Beny Moré with love

Secada rinde un homenaje en este disco al músico cubano de boleros Benny Moré. En él colabora The Charlie Sepulveda Big Band. Como fue es el primer single.

Soziedad Alkoholica – Sistema antisocial

Los de Vitoria lanzan su decimoquinto disco, el primero con Alfred, titular de las baquetas sustituyendo a Roberto Castresana que sufrió una lesión en un hombro. No olvidamos, 3 de marzo es el primer single: