10 cosas que no sabías de Chris Martin

Había compuesto la canción, pero era incapaz de encontrarle un título. Miró a su alrededor y se paró en las Páginas Amarillas. “Ya está. Yellow”.

Y así fue como Coldplay tiñó de amarillo las listas de éxitos con la canción que los consolidó como uno de los grandes grupos del pop.

Hoy, Chris Martin, su autor, cumple 40 años y lo celebramos recordando algunas cosas que quizá no sabías de él.

#1. Conoció a Jon Buckland, Will Champion y Guy Berryman en el University College de Londres. Allí estudió Ciencias del mundo antiguo y se graduó con matrícula de honor en griego y latín.

#2. Es un ejemplo de que la música cura. Lo ayudó a superar su tartamudez y una depresión. Lo contó en una entrevista poco después de separarse de Gwyneth Paltrow.

#3. Es vegetariano, no fuma y no bebe alcohol.

#4. Tuvo que aprenderse la letra de The Scientist al revés para rodar el videoclip de la canción. La compuso inspirado por All thing must pass de George Harrison.

#5. Su canción favorita es Nightswimmings de R.E.M.

#6. En sus conciertos suele llevar el símbolo de igual pintado en el brazo: es un lema en apoyo al comercio justo. Chris Martin es uno de los cantantes más comprometidos.

#7. Compuso Fix You pensando en su mujer, que acababa de perder a su padre. Unos días antes, su suegro le había regalado el piano eléctrico con el que toca los primeros acordes de la canción.

#8. Dice llevarse tan bien con el grupo que ha llegado a afirmar que nunca sería capaz de hacer música en solitario.

#9. Ha escrito canciones para otros artistas: Jamelia o Embrace y Nelly Furtado, que grabó All Good Thing (Come to an End) para su álbum Loose.

#10. Chris Martin y sus compañeros han rechazado ofertas publicitarias suculentas: Coca- Cola, Gatorade o Gap. Querían incluir su música en anuncios, pero dijeron que no. “Sí al activismo. No a la publicidad”, es su lema.