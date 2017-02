Adam Brody (Seth Cohen de The O.C): de nerd a padre buenorro

Aunque parezca mentira ya han pasado casi 15 años desde que Seth Cohen apareció por primera vez en nuestras vidas. El personaje freak, lleno de referencias pop, interpretado por Adam Brody, se convirtió en el favorito por los espectadores de la serie The O.C.

Puede que la trama principal de la serie girase en torno a Ryan y Marissa, intepretados por Mischa Barton y Benjamin McKenzie, pero la pareja que de verdad nos cautivó fue la de Seth Cohen y la superficial Summer.

¿Quién le iba a decir a Summer que el bueno de Seth se convertiría en todo un sex symbol?

#adambrody by @hongjanghyun for #gqkorea Una publicación compartida de Adam Brody (@ohadambrody) el 8 de Sep de 2014 a la(s) 2:17 PDT

El actor ha cambiado mucho desde que The O.C terminó en 2007 y, aunque continúa teniendo cara de niño bueno, se ha convertido en todo un bellezón.

Pero Adam está pillado y hasta tiene una hija con otra antigua estrella adolescente. El actor lleva casado con Leighton Meester (la mítica Blair Waldorf de Gossip Girl) desde 2014. ¿Casualidad que ambos hayan protagonizado dos de las series teen más famosas de la década de los 2000?

En 2015 la pareja tuvo a su primera hija: Arlo Day. ¡Y gracias a él hemos podido ver la faceta de padre de Adam, y nos encanta!

Sin lugar a dudas, Adam Brody es como los buenos vinos, con los años mejoran.

Shirtless #adambrody #surfing #maalibu 2015 Una publicación compartida de Adam Brody (@ohadambrody) el 26 de May de 2015 a la(s) 1:37 PDT

¿Qué ha hecho Adam tras The O.C?

Tras The O.C, el actor desapareció un tiempo de televisión para intentar probar suerte en la gran pantalla en películas como Jennifer’s Body o Entre Mujeres.

Sin tener mucho éxito en el cine, Adam terminó volviendo a la televisión, pareciendo en series como House Of Lies o New Girl. Hasta 2015 no volvió a protagonizar su propia serie: Billy & Billie, que no pasó de la primera temporada.

Ahora, Adam continúa en televisión siendo uno de los protagonistas de la serie de Amazon StartUp, donde interpreta a un joven banquero.