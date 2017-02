Cinco películas sobre música que te gustarán más que ‘La La Land’

No, no quiero enfadar a los Lalalandiebers, que los hay. Pero es cierto que hay muchas críticas hacia La La Land, algunas por esa visión absurda y prejuiciosa que el personaje de Ryan Gosling hace sobre el jazz. Otras, por su inevitable condición de película musical, que en su conjunto puede resultarle artificial a más de uno.

Tras el fallido cierre de los Óscar de este año, queda claro que hay que terminar el debate sobre la película de Damien Chazelle, que ya tenía saldada su deuda con la humanidad gracias a Whiplash. Si te gusta la música, pero no quieres sentarte a ver dos horas de gente cantando y bailando claqué porque sí, hoy traigo cinco recomendaciones de películas muy relacionadas con el mundo de la música, que (¡alabado sea!) no son musicales.

Alta Fidelidad

De primero de melómano, al igual que Casi Famosos. La Meca de esta lista. Te recomiendo la película pero también el genial libro de Nick Hornby (mucho más extenso y lleno de geniales anotaciones) en el que está basado. Es romántica, terriblemente divertida y es mucho más fácil empatizar con Rob Gordon (John Cusack) que con el Sebastian de plástico de La La Land. Porque Rob es un perdedor, pero de los auténticos.

El protagonista de Alta Fidelidad pierde en todo salvo en una cosa: Regenta la tienda de música más adorable de la historia del cine, a pesar de la petulancia que reina entre sus dependientes. Si eres coleccionista de discos compulsivo, si te encantan las playlists, si te tiras horas opinando sobre bandas, y si la música envuelve toda tu vida no deberías perdértela. Si llegan a hacer una segunda parte, seguro que el personaje de Jack Black ODIARÍA Spotify.

Rock'n Love (You Instead)

You Instead es una película inglesa pequeñita pero disfrutable. Su chispa reside en el maravilloso, ruidoso y caótico plató: Fue grabada, en apenas 5 días, durante el festival T in The Park de Escocia. Y claro, esto conlleva que durante toda la película hay pequeños cameos y actuaciones que te tendrán señalando la pantalla todo el rato. Salen Biffy Clyro, Calvin Harris, Paolo Nutini o Paloma Faith.

La historia nos muestra cómo se enamoran dos músicos en principio antagónicos. Él (Luke Treadaway), una estrella del indie británico y cabeza de cartel; y ella (la genial actriz española Natalia Tena), líder de una banda punk que toca en un pequeño escenario. A pesar de previsible, es una historia llena de encanto gracias a la música.

No Cameras Allowed

Si te gustan los festivales, este documental te va a encantar. No Cameras Allowed cuenta la historia de cómo el fotógrafo James Marcus Haney se las ingenió para colarse en Coachella, y a partir de ahí vive una serie de carambolas que le llevan a Bonaroo, Glastonbury o al Ultra Festival.

En todo este periplo, nuestro okupa indie incluso termina haciéndose amigo de bandas como Mumford & Sons o Edward Sharpe and The Magnetic Zeros, e incluso logra pisar la gala de entrega de los Grammy. Seguro que a medida que avanza la película terminas empatizando con él y reforzando tu antipatía hacia los eternamente enfurruñados señores de seguridad que te comprueban la pulsera una y otra vez.

Sing Street

En realidad aquí habría que recomendar tres películas del director irlandés John Carney, desde la melancolía hecha historia de amor en Once, al divertido retrato de la industria musical que hace en Begin Again. Pero me quedaré con la tercera de sus historias, que además refleja de dónde viene su relación tan estrecha (y casi fetichista) con la música. Sing Street nos lleva al Dublín de 1985 y también traza una historia de amor con la música presente.

¿Serías capaz de montar una banda para impresionar a una chica? Es lo que hace Conor cuando decide que podría conquistar a Raphina. A partir de ahí, el simpático chico forma un grupo que va mutando en su estilismo y sonido a medida que grupos como The Cure, Duran Duran o Spandau Ballet se ponen de moda. Adorarás la banda sonora, y te sentirás parte del optimismo que sobrevuela la película a pesar de las dificultades personales de sus protagonistas.

Song To Song

Se avecina una nueva historia musical que tendrá a los hipsters haciendo cola para entrar en los cines. Su director es el prestigioso Terrence Malick, y su cartel protagonista lleva los nombres de Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Rooney Mara y nuestro amigo Ryan Gosling.

La película, que llevaba cuatro años en edición, se estrena en marzo y mostrará la escena musical de una de las ciudades más importantes de la industria mundial: Austin (Texas). Siendo así, habrá cameos de grupos y artistas como Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Arcade Fire o Florence and The Machine. Y sí, como imaginas el argumento vuelve a repetir el esquema de “gente con talento que quiere triunfar, y si lo logran, deberán enfrentarse a la seducción de la fama y a la traición”.