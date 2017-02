Starley, autora del pelotazo mundial del momento: ‘Call on me’

Quédate con su nombre porque seguro que oirás hablar mucho de ella... ¡y de su canción!

Starley lo está petando con Call on me (Ryan Riback Remix), un tema que se ha popularizado muchísimo en toda Europa y que ahora llega, quizás, para quedarse.

La australiana firma una canción de dance pop ultra pegadiza que es ya uno de los éxitos del momento.

De niña, Starley ya sentía una gran pasíón por la música. Pronto se trasladaría a Londres para labrarse una carrera musical. Con el tiempo empieza a trabajar con un nutrido grupo de productores y compositores en Reino Unido, Suecia y Estados Unidos.

Missing that Sydney heat right now.. ☃😩 Una publicación compartida de S T A R L E Y (@starleymusic) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 9:11 PST

Sin embargo, no fue hasta que se trasladó de vuelta a Australia cuando su carrera comienza a despegar y en 2016 se convierte en la vocalista de la formación de EDM Odd Mob para su single Into You.

A partir de entonces, firma con el sello australiano Tinted Records y lanza su single de debut en solitario, Call on Me.

Esta canción le ha valido comparaciones con la mismísima Ellie Goulding y gracias a la cual ha conseguido hacerse un hueco en la lista de LOS40.