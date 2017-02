Drake y The Weeknd comparten escenario con Selena como espectadora

The Weeknd ha comenzado Legend of the fall, su gira europea, y no podía haber contado con mejor compañía para el arranque que la de su chica, Selena Gomez.

Ella estaba invitada a las after party de los Oscar pero prefirió estar al lado de su chico que de sarao hollywoodiense, lo que demuestra que lo que hay entre estos dos va en serio.

Estuvo en su concierto de Amsterdam y también en el de Alemania en el que se vivió un momento muy especial.

A modo de sorpresa, Drake, que también se encuentra de gira por Europa, salió al escenario para compartir un momento único con The Weeknd.

Ambos son ya buenos amigos y no sólo han compartido escenario sino que Drake es uno de los que se sumaron a los cameos de Reminder, el último vídeo del chico de Selena, en el que también participan A$ap Rocky, Travis Scott o French Montana.

El caso es que The Weeknd tiene una espectadora de excepción en estos primeros conciertos por Europa. Selena no sólo disfruta con su novio cantando sino que, además, atiende a los que la piden fotos durante el concierto.

Tras Holanda y Alemania, también se ha dejado ver en Zurich.