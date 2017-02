Loreen, la artista que nos conquistó en Eurovisión

La conocimos en Eurovisión 2012. Fue en este año cuando Loreen alcanzó la gloria en el festival, consiguiendo el primer puesto gracias a su Ephoria.

Este tema se convirtió en un éxito en toda Europa, haciendo así de la representante sueca un icono eurovisivo.

Desde ese año, Loreen ha seguido con su carrera profesional. En su haber se acumulan otros exitos como We got the Power o Paper Light, temas con los que ha perfilado cada vez más su estilo y ha dibujado una imagen muy característica.

Este año ha vuelto al Melodifestvalen para volver a representar a suecia en Eurovisión. Con el tema Statments, la cantante presenta una puesta en escena al más puro estilo Sia que aún no ha dado los resultados esperados.

Loreen aún no ha pasado a la final, ha competido en la cuarta semifinal quedando en tercer lugar. Por ello, ha pasado al Andra Chansen (segunda oportunidad), espacio donde se juega su paso a la final.