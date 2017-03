Los 20 años de Camila Cabello en 20 fotos

La conocímos hace 5 años en un talent show. A los 15, Camila Cabello se subió al escenario de X Factor. No consiguió triunfar en solitario en el concurso, pero conoció a otras cuatro chicas con las que se clasificó en tercer lugar. Había nacido Fifth Harmony.

Las cámaras se apagaron, pero la girl band tuvo vida más allá. 4 años y dos discos después, Camila Cabello se bajó del tren.

Hoy cumple 20 años en plena vorágine de su carrera en solitario, que incluye un tema con J Balvin y Pitbull a estrenar y que muchos ya ven como la canción del verano.

Lo celebramos con esta fotogalería y contándote 7 datos que probablemente no sabías de ella.

#1. Su nombre real es Karla Camila Cabello Estrabao y es de origen cubano-mexicano.

#2. Confesó que sufrió bullying en el colegio. Ahora quiere ser una inspiración y un ejemplo de superación para aquellos que lo sufren.

#3. Su grupo favorito es One Direction. Antes de entrar en X Factor se creó una cuenta en Twitter solo para retuitearlos. Ahora está inactiva, claro.

#4. La conocimos en X Factor, pero por poco: estuvo a punto de no hacer las audiciones porque el equipo del programa se quedó sin tiempo. Pero Simon Cowell la escuchó y decidió apadrinarla.

#5. Otro ejemplo de superación: tiene pánico escénico. Pero lo vence para salir al escenario.

#6. Fue elegida el año pasado como una de las 25 adolescentes más influyentes, según la revista Time.

#7. Es una de las cantantes más comprometidas con causas sociales. El año pasado participó en una campaña con Save The Children para el acceso de las niñas a la educación, y lanzó Power in Me, un single benéfico para la ONG Everywhere.