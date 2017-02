Un japonés se apuñala para no ir a trabajar

A todos nos cuesta levantarnos para ir a trabajar o para ir al cole. ¿Quién no piensa alguna vez: ¡no quiero levantarme!?

Ésta es la historia de Masaru Miura, japonés, residente en Aichi, una zona metropolitana de Japón. Viven siete millones de personas en Aichi. Masaru miura debe vivir apretado.

Hay mucha gente en Aichi. Mucha presión en el trabajo y pensó: ¡venga, me apuñalo y no voy a trabajar!

¡Cuidado! Con prejuicio occidental pensamos: ¿un japonés se acuchilla? ¡Se ha hecho el hara-kiri! No. si te haces el hara-kiri causas baja permanente. Se clavó un cuchillo en la cadera, fue a la policía y dijo: mire lo que me han hecho en una aglomeración.

¿Pero quién te lo ha hecho, Miura? Le preguntó la policía, lógicamente en japonés, que suena así:

Él dijo: no sé, no sé, no lo he visto.

Pero Miura, esto no es lógico. ¿Quién te ha pinchao?

No lo sé, no lo sé… ¡He sido yo, he sido yo, no quiero ir a trabajar!

Anda, Miura, pasa pallá, que quedas detenido.

Conclusión: si no quieres ir a trabajar, ¡di que tienes anginas, no te acuchilles!

Si te acuchillas, prepara un relato sólido. No confieses a la primera. ¡Por lo menos, aguanta 24 horas, un día sin ir a trabajar!