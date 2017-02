Cinco videoclips que, como el de Ariana Grande, muestran el sexo de forma diferente

Rihanna en clave salvaje

El videoclip Bitch better have my money de Rihanna es capaz de provocar pesadillas. Sadomasoquismo, violencia, tortura, asesinato... cometidos por la propia artista de Barbados que no solo no parece inmutarse, sino disfrutar con este estropicio de sangre y cardenales. Según cuentan, está dedicado al antiguo contable de la cantante, que en 2009 casi la lleva a la bancarrota.