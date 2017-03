Rubén Pozo: “Ya no me da pereza hablar de Pereza”

Desde la disolución en 2011 de Pereza, banda de la que formó parte durante una década junto a Leiva, Rubén Pozo ha desnudado su alma en dos discos, se ha embarcado en dos giras (la última, aún en marcha) y ha vivido experiencias inolvidables, como su periplo junto a Mark Olson, de The Jayhawks.

Las próximas semanas el ritmo continúa: el artista actuará en Vigo, Coruña, Madrid... Y acaba de presentar un videoclip frenético, Tonto de tanto (r'n'r)', mientras prepara nuevo disco.

Cuando no va de un lado para otro, su vida tiene "un ralentí bajo", explica con una sonrisa tímida este rockero sencillo y abrazable, de obligatoria chupa de cuero, leve deje chulesco y de letras abiertamente autobiográficas.

¿Qué ocurre cuando las canciones de uno son tan personales y sinceras? ¿Hay pudor al interpretarlas ante un auditorio?

No siento pudor. Como decía el novelista Jack Kerouac, para conseguir la telepatía entre el autor y el oyente hay que ser absolutamente sincero.

En tu último vídeo también enseñas trasero. ¿Es más fácil desnudar el alma o el cuerpo?

Ya llevo años en esto y corte no me da nada. Es trabajo y lo hago con gusto.

¿A quíen dedicas ese 'calvo'?

El videoclip fue ideado por Cristian Pozo y es un plano secuencia. Yo le dije: "No me saques el culo" pero él lo sacó para j*der... me (Risas). Me dijo: "Queremos que la gente hable de tu culo, aunque sea para mal".

¿Y cómo lleva todo esto un tímido?

Soy una persona muy reservada y tímida y antes de subirme a un escenario me quiero morir, pero una vez que me he subido no tengo muchos filtros y mi timidez se acaba. El corte y la vergüenza me llevaron a tocar primero con bandas y ahora ya que me atrevo a hacerlo solo.

¿Mejor solo que...?

No voy a romper el refrán. Que mal acompañado. Hay que aprender a estar solo y me refiero también a estar sin mirar el móvil. Estamos hasta las trancas de tecnología. Pronto no tendremos que sacar el teléfono del bolsillo, lo llevaremos enchufado a las gafas.

¿Así te ves en el futuro?

Así veo a la humanidad. Todo apunta a que cada vez seremos más ciborg, medio humanos y medio máquinas. Con los avances en Medicina, a quien se les fastidie un pulmón y se lo pueda permitir, le pondrán un cacho de pulmón cibernético. O un trozo de cerebro cibernético, si se necesita. A no ser que ocurra un cataclismo y que todo se reinicie y empecemos de nuevo en las cavernas. Todo se parecerá a las pelis futuristas donde no sabes quién es robot y quién humano.

¿Qué música crees que sonará en ese futuro tan ciborg?

Soy consciente de que mi música no es muy futurista, es más vintage. Me gusta la música tocada por humanos donde no entran algoritmos de nada. Me gustan los fallos, los errores humanos. Mis grabaciones y conciertos no van de ceros y unos.

¿Tu vida es tan frenética como enseñas en el vídeo 'Tonto de tanto (r'n'r)'?

Tengo momentos. Cuando vas de gira todo es muy rápido pero luego llega el lunes y la cosa cambia. Mi vida cotidiana suele estar en ralentí bajo; cuando hay que meter caña, se pisa el acelerador, siempre tratando de no atropellar a nadie.

¿Y cuando las revoluciones bajan...?

Una escena bastanta cotidiana para mí es estar con la guitarra en brazos mientras veo la tele; si sale algo, cojo un papel... Tengo mi guitarra de sofá, que me regaló mi madre a los 13 años. Yo quería y quería una guitarra y mi madre me dijo: "Si apruebas EGB, la tendrás". Yo iba regulero. Esa guitarra es con la que hago las canciones al final.

Así que en lugar de tuitear sobre lo que ves en la tele, te das a las cuerdas

Con las redes soy más vouyeur que activo, no suelo interactuar. Como mucho, un corazón, y si algo me gusta de la hostia, un retuit.

Frase para completar: "Ya no me da pereza..."

Que me pregunten en las entrevistas por Pereza. Es una parte de mi vida, como cuando iba la instituto. Siento veinteañero tuve una banda, Pereza; y antes, otra que se llamaba Buenas noches, Rose. Y ahora estoy en solitario.

¿Qué sientes cuando dicen que el reggaeton es el nuevo pop?

En realidad, junto al trap, es lo que escucha la chavalada.

¿Qué crees que han encontrado en ese sonido?

Ganas de frotarse, de tener contacto carnal, que está muy bien. Yo no me pongo esa música, pero si fuera un chaval y no hubiera escuchado a Led Zeppelin, Rolling Stones o Rosendo y Barricada, tal vez sí me gustaría frotarme con esa música.

¿Tu música es más de sombras como para producir esos efectos?

Tal vez soy más de sombras que de sol. Incluso de tinieblas. O, bueno, tal vez esto solo sea una frase que me ha gustado (Risas).

¿Te has sentido alguna vez la a sombra?

Sí, uhm. ¡Qué lío! Me siento a la sombra cuando voy a la piscina y me pongo bajo el sauce llorón.

¿Nuevo disco a la vista?

Sí, cuando termine la gira entraré en el estudio para grabar en directo todo, a la vez. No hay un golpe de timón fuerte, habrá canciones con rock and roll, algunas con rock con mayúsculas y otras más cerca del pop. ¡Queda poco!

