Pau Donés: “Puedo escribir un disco, puedo grabarlo, puedo ensayar...”

Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, ha visitado La Ventana de Cadena Ser para mantener una charla con Carles Francino.

El cáncer no es impedimento para que el artista presente gira, disco y libro: 50 palos.

"Ya he disfrutado de la mitad de mi vida y me dispongo a ir a por lo que me queda. A tope, sin medias tintas, hasta que el cuerpo aguante. Y el día que no aguante, adiós muy buenas y que me quiten lo bailao. O mejor, que no me lo quiten".

Estas son las palabras con las que acaba la publicación, un libro que homenajea sus 50 años y en los que habla de sus más y sus menos.

Y precisamente sobre ello ha hablado con Francino. Pau Donés ha confesado sentirne bien, ha asegurado mirarse en el espejo y decir: "joder, qué buena pinta tienes".

"Voy a esquiar, puedo escribir un disco, puedo grabarlo, puedo ensayar...lo que seguramente no podré hacer será irme de fiesta".

Estas han sido otras declaraciones del cantante, un Pau Donés que a la vez que se muestra optimista, también dice que "el cáncer no se cura. A Pau Donés no le ha vuelto el cáncer: nunca ha dejado de tenerlo".

Yo vivo, y eso es lo más importante

Y esa es la actitud. No sabe exactamente el tiempo que le queda, pero lo que tiene claro es que quiere seguir haciendo lo que le gusta, que tiene ilusión y muchas ganas.

Escucha el audio de la entrevista completa aquí: