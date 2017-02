Los Oscars, Miss Universo y otros casi sí, pero no

Warren Beatty y Faye Dunaway se han convertido con su error en lo “mejor” de Los Oscars, siempre que no seas parte del equipo de La La Land.

Una historia que no es nueva en el mundo de los concursos, certámenes y galas. Algo que ha pasado, pasa y seguirá pasando mientras seamos humanos.

Hoy queremos repasar todas esas historias que tenían un final cerrado, hasta que el destino decidió dar a unos para quitar a otros.

Una especia de Robin Hood de la mala leche.

LA LA NO

Pues ahí estábamos, con nuestra coca cola para aguantar el sueño, los restos de la comida a domicilio y la Gala de Los Oscars llegando a su fase definitiva.

Actores, equipos de uno y otro lado y leyendas del cine iban subiendo y bajando a por sus estatuillas sin que nada raro tuviese lugar.

Pero llegó el momentazo. Llegó y vaya que si llego.

El veterano Warren Beaty y Miss Dunaway compartieron un protagonismo que dudamos mucho quisieran tener.

Él abrió el sobre, y cómo podemos ver en las imágenes, algo raro cruzó por su mente. Releyó y se lo enseñó a su compañera de atril.

Ella no se percató ni de la cara de Warren ni de su pausado silencio, es más, le soltó un “venga va” como diciendo, “no te hagas de rogar y léelo” pero había más detrás de ese silencio.

Sin dudarlo, ella exclamó el nombre de La La Land y se formó la gozadera. Miami me lo confirmo.

Bueno, Miami y todo el globo terráqueo.

El resto del show, ya lo conocemos.

El precedente

Somos humanos y por tal condición, no será ni la última ni la primera vez que nos equivoquemos pero hay momentos y momentos.

Miss Universo y su presentador fueron los grandes protagonistas del año pasado al tener que rectificar y dar el galardón a una de las finalistas que veía cómo su sueño de ser Miss Universo tocaba a su fin.

Las lágrimas, las caras y la situación fueron todo un mal trago para el presentador, que todo hay que decirlo, salió bastante airoso de la situación. ¡Vaya trago de garrafón!

De Massa …

Y si las galas nos han dado finales inesperados, el mundo del deporte no es para menos.

Ni los mejores presentadores de Miss Universo, ni Warren Beatty y ni mucho menos Faye Dunaway habrían preparado un final mejor para estos momentos deportivos que ya son parte de la historia gracias a sus finales inesperados.

Felipe Massa luchaba con Lewis Hamilton por el Cto. Del Mundo de F1 en Brasil.

Cuando el piloto brasileño cruzó la meta era Campeón del Mundo, ya que Hamilton no consiguió alcanzar los puestos que le daban el título. Aunque le quedaba media vuelta para ello.

Su box, su familia y sus compañeros empezaron la celebración, hasta que pasó lo que pasó…

Glock que circulaba por delante de Lewis le dejó pasar en la última curva. Sí, le dejó pasar.

“Ha ganado Massa” gritaban, pero acabó ganando Hamilton.

Cosas que pasan.

…Al 93

A poco futbolero que seas, ya sabes de lo que hablamos.

Sí, otro final que no tenía ese final pero que al final….

Amigos atléticos, sentimos incluir esto, pero sin duda estamos hablando de otro de esos finales inesperados y que por acierto o error, cambiaron el guion en el último segundo.

Muchos de nuestros amigos indios se dirigían a Neptuno a celebrar la Champions cuando llegó el minuto más fatídico de la historia colchonera, el 93.

Podríamos contaros lo que pasó, pero nos parece un daño innecesario para quienes vivieron ese partido y todavía no se han recuperado.Crueldad para unos, gloria para otros. De La La Land a Moonlight, de Miss Colombia a Massa y de Neptuno a Cibeles.

C´est la vie.