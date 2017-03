Celebramos los 23 años de Justin Bieber con 23 fotos increíbles

Justin Bieber cumple 23 años. En un momento de más éxito profesional que personal, el cantante celebra su cumpleaños apoyado (como siempre) por sus fans incondicionales, las beliebers.

Justin continúa a tope con su gira mundial, con un Purpose Worl Tour que le ha consagrado como un personaje de éxito en Europa y América.

Ha pasado mucho tiempo desde que el candiense saltase a la fama internacional gracias al tema Baby. Concretamente 7 años, tiempo suficiente para haber hecho un gran cambio a nivel físico y musical.

Este primer single, del disco My World 2.0, fue el prólogo a una carrera con muchas penas y glorias, una trayectoria en la que últimamente destacan temas como Sorry o Love Yourself.

Actualmente Justin sigue inmerso en su música, alejándose cada vez más del mundo de los paparazzis y de todos los temas que en su día crearon polémica.

Una vida cada vez más encaminada símbolo, a su vez, de la madurez de sus 23 años. Repasa el cambio físico que ha dado el artista en estas 23 fotos.