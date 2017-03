Tenemos que hablar (en serio) de Becky G

Rebeca Marie Gomez, más conocida como Becky G, es una joven actriz y rapera que está llamada a ser una de las sensaciones musicales del futuro.

La polifacética artista -estadounidense con ascendencia mexicana- no solo tiene talento para la interpretación y la composición , sino que también es toda una belleza que sabe explotar a la perfección. Muchos hablan de ella como la próxima Jennifer Lopez.

Desde 2013 ha lanzado nada menos que 10 singles, entre ellos Can't Get Enough junto a Pitbull y ha firmado un EP de cinco canciones titulado Play it Again.

En 2015 fue una de las primeras voces latinas en alzarse contra el entonces empresario Donald Trump por sus consignas racistas. Y lo hizo cantando We Are Mexico, una canción dedicada al actual presidente de Estados Unidos.

Sus últimos singles datan de 2016 y se titulan Sola y Mangú, dos canciones de puro sonido latin urban y cantadas en castellano. Eso sí, se espera que muy pronto podamos disfrutar de su álbum de debut.

Entre sus últimos trabajos como actriz destaca su participión en la segunda temporada de Empire, la serie musical de Fox, en la que da vida a una chica con ganas de triunfar en la música.

Recientemente supimos que protagonizará la nueva cinta de Power Rangers.