¿Es Emma Watson una antipática con sus fans?

Emma Watson no va a volver a echarse fotos con sus fans. Aunque en principio parezca nueva costumbre de diva, la actriz tiene sus razones. ¡Y son bastante coherentes!

Watson ha dado un buen argumento sobre esta decisión en su entrevista con Vanity Fair, basándose en su propia seguridad y privacidad:

“Si alguien me hace una foto y la publica, en dos segundos ha creado una señal de mi posición en un radio de 10 metros. Pueden ver con quién estoy y la ropa que llevo. Simplemente, no puedo ofrecer esos datos de mi posición”.

Pero lejos de ser arrogante con sus seguidores (que son millones alrededor del mundo), la actriz ha explicado que prefiere sentarse con ellos y responder a las preguntas que tengan, sobre todo de la saga Harry Potter, pero que en ningún momento se echará un selfie con ellos.

“Tengo que saber distinguir cuidadosamente cuando soy una celebridad admirada por una persona o si no soy más que el acontecimiento freak de la semana. A los niños, por ejemplo, nunca les digo que no a hacerme una foto”, argumenta la actriz de 26 años.

Tampoco hablará de su vida amorosa con la prensa

Emma también ha querido dejar claro por qué no habla nunca de su vida amorosa con la prensa: “No puedo hablar sobre mi novio en una entrevista y luego esperar a que los paparazzi no me sigan hasta casa. No se puede tener todo”.

La actriz, que se encuentra en plena gira de promoción de La Bella y la Bestia, no quiere que su pareja se convierta en parte del espectáculo que crea Hollywood alrededor de una relación: “Me sentiría fatal si la persona con la que estoy tuviese que formar parte de un show”.

Parece que Emma Watson tiene razones de peso para proteger su vida privada. La actriz lleva desde los 12 años siendo una persona reconocida a nivel mundial gracias a la saga Harry Potter y, a diferencia de muchos artistas de su edad, siempre ha diferenciado entre su trabajo y su vida privada. ¡Bravo Emma!