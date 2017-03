Sita Abellán, la princesa murciana del techno

Quizás para muchos sea alguien todavía desconocido, pero os aseguro que en el mundo de la moda y del techno Sita Abellán es ya una cara recurrente. Tanto es así, que Billboard ha dedicado un artículo a su persona, aunque con ciertas incógnitas que no logro comprender.

La revista estadounidense califica a Sita Abellán como una cara nueva y habla de ella como una mujer con un estilo fresco. Hasta ahí, todo bien.

El problema llega cuando Billboard comienza su entrevista con la modelo refiriéndose a su ciudad natal, Murcia, como un “pueblo tranquilo”. Y ni siquiera Murcia está bien escrito, para Billboard es “Murica”.

Enigmas aparte, Sita Abellán se describe como una 'Techno Princess’. Según cuenta, para recordarse a sí misma que no debe ponerle límites a su creatividad y a sus pasiones. Desde luego, lo está cumpliendo porque como modelo ha conseguido ser imagen de Adidas, Jeffrey Campbell o Jeremy Scott.

Su estilo

Ella es ecléctica, la mezcla es su constante y su estilo se define con influencias urbanas muy extremas. Con solo decir que a veces lleva como accesorio un bolso con forma de dentífrico gigante y un mono naranja de preso.

Su viaje a Japón caló en su pelo, en su maquillaje y cambió su vida. Incluso inspiró una colección cápsula llamada Pain que hizo para la marca MISBHV que debutó el pasado septiembre en la New York Fashion Week.

Después de aquello, la modelo y DJ se ha debido de quedar con las ganas porque aseguró a Billboard que tarde o temprano le gustaría ser directora creativa de su propia marca. Atentos, porque vienen curvas.

Más allá de la moda

Pasó de niña buena a ser una modelo adorada por la mismísima Rihanna y ahora es una excéntrica que gusta mucho (sus 251 mil seguidores, así lo aprueban). Su otra pasión, la música house y el techno que le han llevado a pinchar en festivales como el L.A’s Hard Fest y en múltiples fiestas de la élite neoyorquina.

Por si música y moda fuesen poco, Nike ha dejado en las manos de Sita Abellán el estilismo de su última campaña #WeBelieveInThePowerOfLove para promocionar unas zapatillas diseñadas por el que fuera director creativo de Givenchy hasta hace un mes, Riccardo Tisci.

Se nota el toque de Sita porque es una de las campañas más surrealistas de la marca deportiva dirigida por Luca Finotti.

Sita Abellán me parece diferente pero cautivadora y su estilo, que pocos se atreverían a llevar, trascenderá de alguna forma. Si The New York Times y Billboard han hablado de ella, es porque revoluciona y revolucionará.