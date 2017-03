Sí, Ryan Gosling tenía... ¡una banda gótica!. 

Desde que protagonizó películas como Drive o La La Land, el rostro de Ryan Gosling —a veces, sepulcral; otras, dulce y angelical, y siempre silencioso y hermético— se ha convertido en uno de los más cotizados del ranking de galanes de Hollywood.

Pero lo que cuesta vislumbrar en ese gesto impenetrable es una vena musical que le ha hecho despeinarse como solista en numerosas ocasiones.

Sí, el actor canadiense es un forofo de la música y ha pasado por distintos proyectos musicales antes de que le oyéramos cantar en la película La La Land.

Además, sus pasos en el mundo de la música abarcan distintos estilos, algunos, incluso, góticos y oscuros.

En 2007 Gosling publicó su primer álbum debut en solitario bajo el título de Put Me in The Car, que incluía temas de gusto folk pop como este:

Casi a la vez, formaba con su amigo Zach Shields el grupo Dead Man's Bones, un conjunto de de pop rock con vocación indie y un regusto gótico que, curiosamente, ha colaborado con coros infantiles y que desde 2012, a juzgar por su Twitter, ha suspendido su actividad.

Entre sus temas más visitados en internet, figura, por ejemplo, 'Werewolf hear' (Corazón de hombre lobo), con una melodía de pop cabizbajo acosado por aullidos (en el vídeo al comienzo de esta página).

Los temas oscuros incluyen canciones como Dead Hearts (Corazones Muertos, a continuación) o el algo más relajado In the room where you sleep (En la habitación donde duermes).

Para sus actuaciones, no parece que Ryan Gosling cambie de look y en los vídeos que pululan en internet luce camisas blancas bien plamchadas.

¿Qué te parece su obra musical?