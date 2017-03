120 personas hacen un ‘simpa’ a la vez en un bar de León

Han sublimado el arte ese de decir: “ya le he pedido la cuenta tres veces y no me la ha traído. Me voy”.

Todo sucedió en el pueblo leonés de Bembibre. Se trataba de la celebración de un bautizo, según cuentan los dueños del bar en cuestión.

Un bautizo al que asistían 120 personas. “Venga tomamos algo antes de ir al banquete”, dijo una de ellas. Y las otras 119 dijeron: “vale”.

¡Y vaya si tomaron! 30 botellas de whisky, vino, agua y refrescos. Lo que el hijo de Ortega Cano llama “un lunes”. La cuenta ascendía a 2 mil euros.

Y en ese momento, cuando el camarero les trae la cuenta, las 120 personas se miran a la vez, y como si de un plan maestro se tratara, echan a correr todas en diferentes direcciones.

El camarero, por su puesto, se queda como un votante del PSOE cuando su partido apoya al PP, sin saber para donde tirar. ¡Total, 120 personas hacen un ‘simpa’ de récord!

Lo único que sabemos de esas 120 personas es que ya han formado un partido político y van a ganar las elecciones de su pueblo fijo.